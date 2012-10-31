Проектная документация: Жилой дом по ул. Леонова, 43 Проектная декларация на строительство жилого дома по адресу: г. Владивосток ул. Леонова, 43 (адрес строительный).

ИЗМЕНЕНИЯ в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу :г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный)
г. Владивосток «30» апреля 2015 г.
Публикация Проектной декларации в газете «Золотой Рог» 27.03.2008г.
Публикация изменений в Проектную декларацию в сети «Интернет» по адресу: http://zrpress.ru/bc/2012/1/57174/ и http://zrpress.ru/Files/Articles/proekt-leonov_1.doc от «30» апреля 2014г.
АО «ГУОВ» вносит следующие изменения в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу: г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный)
Раздел «Информация о застройщике»:
п.6. «Финансовый результат текущего года» изложить в следующей редакции: «Финансовый результат текущего года по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.03.2015г..: прибыль в размере 201 813 тыс. рублей».
«Размер кредиторской задолженности» изложить в следующей редакции: «Размер кредиторской задолженности по данным бухгалтерского баланса на 31.03.2015г.: 117 256 939 тыс. рублей.
«Размер дебиторской задолженности» изложить в следующей редакции: «Размер дебиторской задолженности по данным бухгалтерского баланса на 31.03.2015г.: 112 116 866 тыс. рублей».
Представитель по доверенности АО «ГУОВ» Ю.Н. Абоимов ИЗМЕНЕНИЯ в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу :г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный)
г. Владивосток «30» марта 2015 г.
Публикация Проектной декларации в газете «Золотой Рог» 27.03.2008г.
Публикация изменений в Проектную декларацию в сети «Интернет» по адресу: http://zrpress.ru/bc/2012/1/57174/ и http://zrpress.ru/Files/Articles/proekt-leonov_1.doc от «30» марта 2015г.
АО «ГУОВ» вносит следующие изменения в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу: г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный)
Раздел «Информация о застройщике»:
п.6. «Финансовый результат текущего года» изложить в следующей редакции: «Финансовый результат текущего года по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12. 2014г..: прибыль в размере 80 038 тыс. рублей».
«Размер кредиторской задолженности» изложить в следующей редакции: «Размер кредиторской задолженности по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2014г.: 98 755 557 тыс. рублей.
«Размер дебиторской задолженности» изложить в следующей редакции: «Размер дебиторской задолженности по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2014г.: 95 244 716 тыс. рублей».
Представитель по доверенности АО «ГУОВ» Ю.Н. Абоимов
ИЗМЕНЕНИЯ в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу :г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный)
г. Владивосток «31» декабря 2014 г.
Публикация Проектной декларации в газете «Золотой Рог» 27.03.2008г.
Публикация изменений в Проектную декларацию в сети «Интернет» по адресу: http://zrpress.ru/bc/2012/1/57174/ и http://zrpress.ru/Files/Articles/proekt-leonov_1.doc от «31» декабря 2014г.
АО «ГУОВ» вносит следующие изменения в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу: г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный)
Раздел «Информация о застройщике»:
Раздел «Информация о проекте строительства жилого дома по ул. Леонова, 43 (адрес строительный)»:
п.8 . Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU25304000-08 от 31 декабря 2014 года на объект капитального строительства «15-этажный жилой дом по ул. Леонова,43 в г Владивостоке» 3 блок секция, расположенный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Крыгина, 40
Представитель по доверенности АО «ГУОВ» Д.В. Ладоха ИЗМЕНЕНИЯ в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу :г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный)
г. Владивосток «30» октября 2014 г.
Публикация Проектной декларации в газете «Золотой Рог» 27.03.2008г.
Публикация изменений в Проектную декларацию в сети «Интернет» по адресу: http://zrpress.ru/bc/2012/1/57174/ и http://zrpress.ru/Files/Articles/proekt-leonov_1.doc от «30» октября 2014г.
ОАО «ГУОВ» вносит следующие изменения в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу: г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный)
Раздел «Информация о застройщике»:
п.6. «Финансовый результат текущего года» изложить в следующей редакции: «Финансовый результат текущего года по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 30.09. 2014г..: прибыль в размере 1 105 099 тыс. рублей».
«Размер кредиторской задолженности» изложить в следующей редакции: «Размер кредиторской задолженности по данным бухгалтерского баланса на 30.09. 2014г.: 98 824 325 тыс. рублей.
«Размер дебиторской задолженности» изложить в следующей редакции: «Размер дебиторской задолженности по данным бухгалтерского баланса на 30.09. 2014г.: 98 006 862 тыс. рублей».
Представитель по доверенности ОАО «ГУОВ» Д.В. Ладоха
ИЗМЕНЕНИЯ в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу :г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный)
г. Владивосток «30» июля 2014 г.
Публикация Проектной декларации в газете «Золотой Рог» 27.03.2008г.
Публикация изменений в Проектную декларацию в сети «Интернет» по адресу: http://zrpress.ru/bc/2012/1/57174/ и http://zrpress.ru/Files/Articles/proekt-leonov_1.doc от «30» июля 2014г.
ОАО «ГУОВ» вносит следующие изменения в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу: г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный)
Раздел «Информация о застройщике»:
п.6. «Финансовый результат текущего года» изложить в следующей редакции: «Финансовый результат текущего года по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 30.06. 2014г..: прибыль в размере 224 816 тыс. рублей».
«Размер кредиторской задолженности» изложить в следующей редакции: «Размер кредиторской задолженности по данным бухгалтерского баланса на 30.06. 2014г.: 93 358 506 тыс. рублей.
«Размер дебиторской задолженности» изложить в следующей редакции: «Размер дебиторской задолженности по данным бухгалтерского баланса на 30.06. 2014г.: 91 158 798 тыс. рублей».
Генеральный директор ОАО «ГУОВ» Т.В. Иванов
Главный бухгалтер ОАО «ГУОВ» В.И. Епишина
ИЗМЕНЕНИЯ в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу :г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный)
г. Москва «02» мая 2014 г.
Публикация Проектной декларации в газете «Золотой Рог» 27.03.2008г.
Публикация изменений в Проектную декларацию в сети «Интернет» по адресу: http://zrpress.ru/bc/2012/1/57174/ и http://zrpress.ru/Files/Articles/proekt-leonov_1.doc от «02» мая 2014г.
ОАО «ГУОВ» вносит следующие изменения в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу: г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный)
Раздел «Информация о застройщике»:
п.1. Застройщик: Открытое акционерное общество «Главное управление обустройства войск»
ОАО «ВМСУ ТОФ» реорганизовано в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Главное управление обустройства войск» (далее - ОАО «ГУОВ»). В соответствии с действующим законодательством РФ, ОАО «ГУОВ» является правопреемником ОАО "ВМСУ ТОФ". В связи с этим все права и обязанности по договорам участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. Владивосток, ул. Леонова,43 (шифр объекта 307/1) (строительный адрес) переходят к ОАО «ГУОВ».
п.2. Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве (создание путём реорганизации в форме преобразования)
ОГРН 1097746390224, свидетельство серии 77 № 011683215 от «08» июля 2009г.
п.3. Единственным учредителем Застройщика является Российская Федерация, от имени которой полномочия учредителя и акционера осуществляет Министерство Обороны Российской Федерации.
Генеральный директор ОАО «ГУОВ» Т.В. Иванов
Главный бухгалтер ОАО «ГУОВ» В.И. Епишина
ИЗМЕНЕНИЯ в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу :г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный)
г. Владивосток «31» марта 2014 г.
Публикация Проектной декларации в газете «Золотой Рог» 27.03.2008г.
Публикация изменений в Проектную декларацию в сети «Интернет» по адресу: http://zrpress.ru/bc/2012/1/57174/ и http://zrpress.ru/Files/Articles/proekt-leonov_1.doc от «31» марта 2013г.
ОАО «ВМСУ ТОФ» вносит следующие изменения в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу: г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный)
Раздел «Информация о застройщике»:
п.6. «Финансовый результат текущего года» изложить в следующей редакции: «Финансовый результат текущего года по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12. 2013г..: убыток в размере 133 421 тыс. рублей».
«Размер кредиторской задолженности» изложить в следующей редакции: «Размер кредиторской задолженности по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2013г.: 1 575 800 тыс. рублей.
«Размер дебиторской задолженности» изложить в следующей редакции: «Размер дебиторской задолженности по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2013г.: 356 249 тыс. рублей».
Врио генерального директора ОАО «ВМСУ ТОФ» Ю.Н. Абоимов
Главный бухгалтер ОАО «ВМСУ ТОФ» М.С. Котов
ИЗМЕНЕНИЯ в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу: г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный)
г. Владивосток «27» декабря 2013г.
Публикация Проектной декларации в газете «Золотой Рог» 27.03.2008г.
Публикация изменений в Проектную декларацию в сети «Интернет» по адресу: http://zrpress.ru/bc/2012/1/57174/ и http://zrpress.ru/Files/Articles/proekt-leonov_1.doc от «27» декабря 2013г.
ОАО «ВМСУ ТОФ» вносит следующие изменения в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу: г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный)
Раздел «Информация о проекте строительства жилого дома по ул. Леонова, 43 (адрес строительный)»:
п.8 . Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU25304000-12 от 19 декабря 2013 года на объект капитального строительства «15-этажный жилой дом по ул. Леонова,43 в г Владивостоке» 2 блок секция, расположенный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Крыгина, 40
И.О. генерального директора ОАО «ВМСУ ТОФ» Г.Н. Корсаков
Главный бухгалтер ОАО «ВМСУ ТОФ» М.С. Котов ИЗМЕНЕНИЯ в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу : г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный)
г. Владивосток
«06» ноября 2013г.
Публикация Проектной декларации в газете «Золотой Рог» 27.03.2008г.
Публикация изменений в Проектную декларацию в сети «Интернет» по адресу: http://zrpress.ru/bc/2012/1/57174/ и http://zrpress.ru/Files/Articles/proekt-leonov_1.doc «07» ноября 2013г.
ОАО «ВМСУ ТОФ» вносит следующие изменения в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу: г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный):
Раздел «Информация о проекте строительства жилого дома по ул. Леонова, 43 (адрес строительный)»:
П.1. 1) этапы и сроки его реализации строительства III-го пускового комплекса (третьей очереди) :
1. Март 2014 г. – кладка внутренних перегородок и наружных ограждающих конструкций
2.Март 2014 - август 2014 г. – наружные и внутренние инженерные сети
3. Апрель 2014г. – октябрь 2014г. – внутренняя отделка, благоустройство прилегающей территории, инженерные системы (ОПС, слаботочные сети)
4. IV-й квартал 2014г. - оформление разрешения на ввод в эксплуатацию (III-го пускового комплекса)
п.8 . Предполагаемый срок получения разрешения на ввод жилого дома (III-го пускового комплекса) в эксплуатацию – 26 декабря 2014 года.
И.о.генерального директора ОАО «ВМСУ ТОФ» Г.Н. Корсаков
Главный бухгалтер ОАО «ВМСУ ТОФ» М.С. Котов
ИЗМЕНЕНИЯ в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу: г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный)
г. Владивосток «30» октября 2013г.
Публикация Проектной декларации в газете «Золотой Рог» 27.03.2008г.
Публикация изменений в Проектную декларацию в сети «Интернет» по адресу: http://zrpress.ru/bc/2012/1/57174/ и http://zrpress.ru/Files/Articles/proekt-leonov_1.doc от «30» октября 2013г.
ОАО «ВМСУ ТОФ» вносит следующие изменения в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу: г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный)
Раздел «Информация о застройщике»:
п.6. «Финансовый результат текущего года» изложить в следующей редакции: «Финансовый результат текущего года по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 30.09. 2013г..: убыток в размере 14 460 тыс. рублей».
«Размер кредиторской задолженности» изложить в следующей редакции: «Размер кредиторской задолженности по данным бухгалтерского баланса на 30.09.2013г.: 1 595 892 тыс. рублей.
«Размер дебиторской задолженности» изложить в следующей редакции: «Размер дебиторской задолженности по данным бухгалтерского баланса на 30.09.2013г.: 343 358 тыс. рублей».
И.о. генерального директора ОАО «ВМСУ ТОФ» Г.Н. Корсаков
Главный бухгалтер ОАО «ВМСУ ТОФ» М.С. Котов
ИЗМЕНЕНИЯ в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу :г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный)
г. Владивосток «30» июля 2013г.
Публикация Проектной декларации в газете «Золотой Рог» 27.03.2008г.
Публикация изменений в Проектную декларацию в сети «Интернет» по адресу: http://zrpress.ru/bc/2012/1/57174/ и http://zrpress.ru/Files/Articles/proekt-leonov_1.doc от «30» июля 2013г.
ОАО «ВМСУ ТОФ» вносит следующие изменения в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу: г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный)
Раздел «Информация о застройщике»:
п.6. «Финансовый результат текущего года» изложить в следующей редакции: «Финансовый результат текущего года по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 30.06. 2013г..: убыток в размере 16 853 тыс. рублей».
«Размер кредиторской задолженности» изложить в следующей редакции: «Размер кредиторской задолженности по данным бухгалтерского баланса на 30.06.2013г.: 1 591 793 тыс. рублей.
«Размер дебиторской задолженности» изложить в следующей редакции: «Размер дебиторской задолженности по данным бухгалтерского баланса на 30.06.2013г.: 332 138 тыс. рублей».
И.О. генерального директора ОАО «ВМСУ ТОФ» Г.Н. Корсаков
Главный бухгалтер ОАО «ВМСУ ТОФ» М.С. Котов ИЗМЕНЕНИЯ в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу :г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный) г. Владивосток «30» апреля 2013г.
Публикация Проектной декларации в газете «Золотой Рог» 27.03.2008г.
Публикация изменений в Проектную декларацию в сети «Интернет» по адресу: http://zrpress.ru/bc/2012/1/57174/ и http://zrpress.ru/Files/Articles/proekt-leonov_1.doc от «30» апреля 2013г.
ОАО «ВМСУ ТОФ» вносит следующие изменения в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу: г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный)
Раздел «Информация о застройщике»:
п.6. «Финансовый результат текущего года» изложить в следующей редакции: «Финансовый результат текущего года по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.03.2013г.: убыток в размере 4 900 тыс. рублей».
«Размер кредиторской задолженности» изложить в следующей редакции: «Размер кредиторской задолженности по данным бухгалтерского баланса на 31.03.2013г.: 1 596 699 тыс. рублей.
«Размер дебиторской задолженности» изложить в следующей редакции: «Размер дебиторской задолженности по данным бухгалтерского баланса на 31.03.2013г.: 340 748 тыс. рублей».
И.О. генерального директора ОАО «ВМСУ ТОФ»
Г.Н. Корсаков
Главный бухгалтер ОАО «ВМСУ ТОФ»
М.С. Котов
ИЗМЕНЕНИЯ в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу :г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный) г. Владивосток «29» марта 2013г.
Публикация Проектной декларации в газете «Золотой Рог» 27.03.2008г.
Публикация изменений в Проектную декларацию в сети «Интернет» по адресу: http://zrpress.ru/bc/2012/1/57174/ и http://zrpress.ru/Files/Articles/proekt-leonov_1.doc от «29» марта 2013г.
ОАО «ВМСУ ТОФ» вносит следующие изменения в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу: г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный)
Раздел «Информация о застройщике»:
п.6. «Финансовый результат текущего года» изложить в следующей редакции: «Финансовый результат текущего года по данным бухгалтерского баланса по состоянию на январь-декабрь 2012г.: убыток в размере 299 615 тыс. рублей».
«Размер кредиторской задолженности» изложить в следующей редакции: «Размер кредиторской задолженности по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2012г.: 1 598 930 тыс. рублей.
«Размер дебиторской задолженности» изложить в следующей редакции: «Размер дебиторской задолженности по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2012г.: 339 239 тыс. рублей».
И.О. генерального директора ОАО «ВМСУ ТОФ»
Г.Н. Корсаков
Главный бухгалтер ОАО «ВМСУ ТОФ»
М.С. Котов
ИЗМЕНЕНИЯ в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу :г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный) г. Владивосток «30» ноября 2012г. Публикация Проектной декларации в газете «Золотой Рог» 27.03.2008г. Публикация изменений в Проектную декларацию в сети «Интернет» по адресу: http://zrpress.ru/bc/2012/1/57174/ и http://zrpress.ru/Files/Articles/proekt-leonov_1.doc от «3» декабря 2012г. ОАО «ВМСУ ТОФ» вносит следующие изменения в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу: г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный) Раздел: Информация о проекте строительства жилого дома по ул. Леонова, 43 (адрес строительный) В п.3. дополнить: "дополнительное соглашение N4 к договору аренды земельного участка №8-26/153 от "19" ноября 2012г. зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому ркаю 30.11.2012 года за номером 25-25-01/186/2012-298" И.О. генерального директора ОАО «ВМСУ ТОФ» Г.Н. Корсаков Главный бухгалтер ОАО «ВМСУ ТОФ» М.С. Котов ИЗМЕНЕНИЯ в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу :г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный) г. Владивосток «30» октября 2012г. Публикация Проектной декларации в газете «Золотой Рог» 27.03.2008г. Публикация изменений в Проектную декларацию в сети «Интернет» по адресу: http://zrpress.ru/bc/2012/1/57174/ и http://zrpress.ru/Files/Articles/proekt-leonov_1.doc от «30» октября 2012г. ОАО «ВМСУ ТОФ» вносит следующие изменения в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу: г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный) Раздел «Информация о застройщике»: п.6. «Финансовый результат текущего года» изложить в следующей редакции: «Финансовый результат текущего года по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 30.09. 2012г..: убыток в размере 76 628 тыс. рублей». «Размер кредиторской задолженности» изложить в следующей редакции: «Размер кредиторской задолженности по данным бухгалтерского баланса на 30.09.2012г.: 1 643 812 тыс. рублей. «Размер дебиторской задолженности» изложить в следующей редакции: «Размер дебиторской задолженности по данным бухгалтерского баланса на 30.09.2012г.: 507 161 тыс. рублей». И.О. генерального директора ОАО «ВМСУ ТОФ» Г.Н. Корсаков Главный бухгалтер ОАО «ВМСУ ТОФ» М.С. Котов ИЗМЕНЕНИЯ в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу :г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный) г. Владивосток «30» июля 2012г. Публикация Проектной декларации в газете «Золотой Рог» 27.03.2008г. Публикация изменений в Проектную декларацию в сети «Интернет» в папке "Дополнительные материалы" (см. внизу) «30» июля 2012г. ОАО «ВМСУ ТОФ» вносит следующие изменения в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу: г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный Раздел «Информация о застройщике»: п.6. «Финансовый результат текущего года» изложить в следующей редакции: «Финансовый результат текущего года по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 30.06. 2012г..: убыток в размере 102 855 тыс. рублей». «Размер кредиторской задолженности» изложить в следующей редакции: «Размер кредиторской задолженности по данным бухгалтерского баланса на 30.06.2012г.: 1 559 593 тыс. рублей. «Размер дебиторской задолженности» изложить в следующей редакции: «Размер дебиторской задолженности по данным бухгалтерского баланса на 30.06.2012г.: 496 747 тыс. рублей». Раздел «Информация о проекте строительства жилого дома по ул. Леонова, 43 (адрес строительный)»: П.1. 1) этапы и сроки его реализации строительства II-го пускового комплекса (второй очереди) : 1.Август 2012 - ноябрь 2012 г. – железобетонный каркас, наружное ограждение 2.Сентябрь 2012 - февраль 2013 г. – инженерные сети 3. Март 2013г. – июль 2013г. – внутренняя отделка 4. IV-й квартал 2013г.- оформление разрешения на ввод в эксплуатацию (II-го пускового комплекса) 3) право застройщика на земельный участок, собственник земельного участка в случае, если застройщик не является собственником, границы и площади земельного участка, предусмотренных проектной документацией, элементы благоустройства; Собственник: Российская Федерация на основании свидетельства о государственной регистрации прав федеральной собственности серия 25АА номер 458665, о чем в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним 18 июля 2004г. сделана запись №25-1/00-122/2004-51. Договор №8-26/153 аренды земельного участка между ТУ Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом по Приморскому краю и ФГУП «ВМСУ ТОФ МО РФ», зарегистрирован в Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю 18.05.2006 года за номером 25-25-01/072/2006-288, дополнительное соглашение №1 от 01 июля 2006 года к договору аренды земельного участка №8-26/153 и дополнительное соглашение №2 от 01 апреля 2007 года к договору аренды земельного участка №8-26/153 зарегистрированы в Управлении Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю 04.03.2008 года за номером 25-25-01/166/2007-193. Кадастровый номер 25:28:02 00 35:0036, площадь участка 5378,00 кв.м., адрес ориентира: г. Владивосток, ул. Леонова, 43, дополнительное соглашение№3 к договору аренды земельного участка №8-26/153 от «04» мая 2012г. зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю 05.06.2012 года за номером 25-25-01/099/2012-060 п.8 . Предполагаемый срок получения разрешения на ввод дома (II-го пускового комплекса) в эксплуатацию – 31 декабря 2013 года. И.о.генерального директора ОАО «ВМСУ ТОФ» Г.Н. Корсаков Главный бухгалтер ОАО «ВМСУ ТОФ» М.С. Котов