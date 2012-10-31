Проектная документация: Жилой дом по ул. Леонова, 43 Проектная декларация на строительство жилого дома по адресу: г. Владивосток ул. Леонова, 43 (адрес строительный).

ИЗМЕНЕНИЯ в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу :г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный) г. Владивосток «30» ноября 2012г. Публикация Проектной декларации в газете «Золотой Рог» 27.03.2008г. Публикация изменений в Проектную декларацию в сети «Интернет» по адресу: http://zrpress.ru/bc/2012/1/57174/ и http://zrpress.ru/Files/Articles/proekt-leonov_1.doc от «3» декабря 2012г. ОАО «ВМСУ ТОФ» вносит следующие изменения в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу: г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный) Раздел: Информация о проекте строительства жилого дома по ул. Леонова, 43 (адрес строительный) В п.3. дополнить: "дополнительное соглашение N4 к договору аренды земельного участка №8-26/153 от "19" ноября 2012г. зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому ркаю 30.11.2012 года за номером 25-25-01/186/2012-298" И.О. генерального директора ОАО «ВМСУ ТОФ» Г.Н. Корсаков Главный бухгалтер ОАО «ВМСУ ТОФ» М.С. Котов ИЗМЕНЕНИЯ в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу :г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный) г. Владивосток «30» октября 2012г. Публикация Проектной декларации в газете «Золотой Рог» 27.03.2008г. Публикация изменений в Проектную декларацию в сети «Интернет» по адресу: http://zrpress.ru/bc/2012/1/57174/ и http://zrpress.ru/Files/Articles/proekt-leonov_1.doc от «30» октября 2012г. ОАО «ВМСУ ТОФ» вносит следующие изменения в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу: г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный) Раздел «Информация о застройщике»: п.6. «Финансовый результат текущего года» изложить в следующей редакции: «Финансовый результат текущего года по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 30.09. 2012г..: убыток в размере 76 628 тыс. рублей». «Размер кредиторской задолженности» изложить в следующей редакции: «Размер кредиторской задолженности по данным бухгалтерского баланса на 30.09.2012г.: 1 643 812 тыс. рублей. «Размер дебиторской задолженности» изложить в следующей редакции: «Размер дебиторской задолженности по данным бухгалтерского баланса на 30.09.2012г.: 507 161 тыс. рублей». И.О. генерального директора ОАО «ВМСУ ТОФ» Г.Н. Корсаков Главный бухгалтер ОАО «ВМСУ ТОФ» М.С. Котов ИЗМЕНЕНИЯ в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу :г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный) г. Владивосток «30» июля 2012г. Публикация Проектной декларации в газете «Золотой Рог» 27.03.2008г. Публикация изменений в Проектную декларацию в сети «Интернет» в папке "Дополнительные материалы" (см. внизу) «30» июля 2012г. ОАО «ВМСУ ТОФ» вносит следующие изменения в проектную декларацию от 27.03.2008г. на строительство жилого дома по адресу: г. Владивосток, ул. Леонова, 43 (адрес строительный Раздел «Информация о застройщике»: п.6. «Финансовый результат текущего года» изложить в следующей редакции: «Финансовый результат текущего года по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 30.06. 2012г..: убыток в размере 102 855 тыс. рублей». «Размер кредиторской задолженности» изложить в следующей редакции: «Размер кредиторской задолженности по данным бухгалтерского баланса на 30.06.2012г.: 1 559 593 тыс. рублей. «Размер дебиторской задолженности» изложить в следующей редакции: «Размер дебиторской задолженности по данным бухгалтерского баланса на 30.06.2012г.: 496 747 тыс. рублей». Раздел «Информация о проекте строительства жилого дома по ул. Леонова, 43 (адрес строительный)»: П.1. 1) этапы и сроки его реализации строительства II-го пускового комплекса (второй очереди) : 1.Август 2012 - ноябрь 2012 г. – железобетонный каркас, наружное ограждение 2.Сентябрь 2012 - февраль 2013 г. – инженерные сети 3. Март 2013г. – июль 2013г. – внутренняя отделка 4. IV-й квартал 2013г.- оформление разрешения на ввод в эксплуатацию (II-го пускового комплекса) 3) право застройщика на земельный участок, собственник земельного участка в случае, если застройщик не является собственником, границы и площади земельного участка, предусмотренных проектной документацией, элементы благоустройства; Собственник: Российская Федерация на основании свидетельства о государственной регистрации прав федеральной собственности серия 25АА номер 458665, о чем в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним 18 июля 2004г. сделана запись №25-1/00-122/2004-51. Договор №8-26/153 аренды земельного участка между ТУ Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом по Приморскому краю и ФГУП «ВМСУ ТОФ МО РФ», зарегистрирован в Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю 18.05.2006 года за номером 25-25-01/072/2006-288, дополнительное соглашение №1 от 01 июля 2006 года к договору аренды земельного участка №8-26/153 и дополнительное соглашение №2 от 01 апреля 2007 года к договору аренды земельного участка №8-26/153 зарегистрированы в Управлении Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю 04.03.2008 года за номером 25-25-01/166/2007-193. Кадастровый номер 25:28:02 00 35:0036, площадь участка 5378,00 кв.м., адрес ориентира: г. Владивосток, ул. Леонова, 43, дополнительное соглашение№3 к договору аренды земельного участка №8-26/153 от «04» мая 2012г. зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю 05.06.2012 года за номером 25-25-01/099/2012-060 п.8 . Предполагаемый срок получения разрешения на ввод дома (II-го пускового комплекса) в эксплуатацию – 31 декабря 2013 года. И.о.генерального директора ОАО «ВМСУ ТОФ» Г.Н. Корсаков Главный бухгалтер ОАО «ВМСУ ТОФ» М.С. Котов