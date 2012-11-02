Хонда «Фит» - легкая добыча для угонщиков

По данным начальника отдела уголовного розыска по Хабаровску Андрея СТЕФАНОВА, озвученным в эфире «Авторадио», первое место уже среди угоняемых второй год держит «Хонда «Фит». Говорят, у нее удобные замки. Не менее популярны авто другого японского производителя – «Тойота». Это модели «Королла», «Марк-2», «Кроун» и «Приус». В 80% случаев жертвами преступников становятся те, кто оставляет машины во дворах домов. Для сравнения, с начала года из-под окон хабаровчан угнали более трехсот авто. Из гаражей – а они на втором месте – похищено только 26. Как правило, машины воруют ради выкупа. Автовладельцы соглашаются на условия злоумышленников, тем самым не давая полиции раскрыть группировки. В итоге, даже поймав бандитов, из 20–30-ти эпизодов доказать правоохранители могут лишь единичные случаи.