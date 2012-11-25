Загляните в семейный альбом...

Дети - это цветы жизни. Но эти цветы имеют обыкновение очень быстро расти. Родителям приятно вспоминать, каким прелестным карапузом был их уже повзрослевший ребенок. Они обожают часами рассматривать детские фотографии. Но только представьте, какую безграничную радость доставил бы им просмотр, если бы фотосъемку их чада выполнил профессиональный фотограф. Любительские фотографии, как правило, блеклые и нечеткие. А главное, в них отсутствует композиционное решение: кадр построен неправильно и поэтому ухудшается восприятие. Профессиональный фотограф же, используя современную аппаратуру и сочетая с многолетним опытом работы, получает отличный результат. Не всякий фотограф возьмется хорошо сфотографировать ребенка. Это действительно непросто. Маленькие непоседы любят кривляться и баловаться, посидеть спокойно хоть минутку - для них проблема.