Административные комиссии Владивостока подвели итоги работы за десять месяцев 2012 года

За отчетный период административными комиссиями всех пяти районов Владивостока было рассмотрено 13 208 протоколов об административных правонарушениях. На нарушителей правопорядка наложено штрафов порядка 21 миллиона рублей. В числе нарушителей - 1 495 должностных и 139 юридических лиц, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.