Автобусники обратились за защитой к губернатору Приморья

Работники муниципальных автобусных предприятий Владивостока «ВПОПАТ №1» и «ВПАТП-3» обратились к губернатору Приморского края Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ с просьбой защитить от криминала.
«…Наш коллектив просит Вас вмешаться в сложившуюся ситуацию, предотвратить банкротство предприятия, увольнение рабочих и не допустить прихода к руководству городским транспортом криминальных авторитетов, с коррупционерами-покровителями из администрации города», — говорится в открытом письме автобусников: «… В последнее время, руководство транспортом города умышленно приводит предприятие к банкротству, а нас хотят оставить без работы, оставив без средств к существованию».
Работники автотранспортных предприятий опасаются возвращения к 2007 году, когда все водители были уволены, а производственные помещения сданы в аренду «за копейки».
Восстановление предприятий началось в 2010 году и сейчас в коллективе 145 человек, в том числе 120 водителей, которые ежедневно выводят на дороги Владивостока 60 автобусов. В автопарке 50 германских автобусов, закупленных по инициативе главы администрации Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА. За них предприятие еще возвращает кредит банкам.
Работники предприятия уверенно смотрели в будущее. Однако в последнее время началась смена руководства.
«По указанию вице-мэра КАРМАНОВА Р.В. уволены руководители двух муниципальных предприятий «ВПОПАТ №1» и «ВПАТП №3», а на их место назначен некий СОРОКИН Е.Н., который является лидером «Чуркинской» преступной группировки, угрожает всех уволить, автобусы продать и опять все сдать в аренду», — говорится в обращении к губернатору.
Однако администрация Владивостока категорически отвергает обвинения и утверждает, что ни предприятиям, ни их работникам ничто не угрожает. Более того – предстоит расширение как автопарка, так и численности работников.
«Сразу хочу заметить, что Сорокин назначен руководителем только во «ВПАТП №3». Он уже был директором этого предприятия. С автобусами МАН он сделать ничего не сможет, так как они стоят на балансе «ВПОПАТ №1». У «ВПОПАТ №1» есть свой и.о. директора. Должен заметить, что мы (администрация Владивостока — прим. «ЗР») берем автобусы в лизинг, в который нам никто бы их не дал, если бы предприятия были в плохом финансовом состоянии. Ни продавать автобусы, ни сокращать работников, ни сдавать в аренду помещения предприятий мы не собираемся. Наоборот — планируется расширение. До апреля-мая 2013 года мы собираемся купить во ВПОПАТ №1 еще 200 автобусов марки МАН. Так что перед нами стоит непростая задача найти еще 400 водителей и впору думать о расширении производственных площадей предприятия», — прокомментировал «ЗР» обращение автобусников вице-мэр администрации Владивостока Роман Карманов.
Олег ЖУНУСОВ, газета "Золотой Рог".