Автобусники обратились за защитой к губернатору Приморья

«Сразу хочу заметить, что Сорокин назначен руководителем только во «ВПАТП №3». Он уже был директором этого предприятия. С автобусами МАН он сделать ничего не сможет, так как они стоят на балансе «ВПОПАТ №1». У «ВПОПАТ №1» есть свой и.о. директора. Должен заметить, что мы (администрация Владивостока — прим. «ЗР») берем автобусы в лизинг, в который нам никто бы их не дал, если бы предприятия были в плохом финансовом состоянии. Ни продавать автобусы, ни сокращать работников, ни сдавать в аренду помещения предприятий мы не собираемся. Наоборот — планируется расширение. До апреля-мая 2013 года мы собираемся купить во ВПОПАТ №1 еще 200 автобусов марки МАН. Так что перед нами стоит непростая задача найти еще 400 водителей и впору думать о расширении производственных площадей предприятия», — прокомментировал «ЗР» обращение автобусников вице-мэр администрации Владивостока Роман Карманов.