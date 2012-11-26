Дети Владивостока получат новогодние подарки от главы города

«Раздача подарков деткам в учреждениях образования – школах и детских садах - начнётся на новогодних утренниках, - сообщила заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока Ирина Самусенко. - Ребята от года до 7 лет, которые не посещают образовательные учреждения, получат сладкие лакомства в районных отделах управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока. Их выдача начнется с 24 декабря».