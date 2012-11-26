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Диалоги о портах прошли во Владивостоке

26 ноября 2012, 19:16
70-е заседание бизнес-клуба "Диалоги" было посвящено дальневосточным портам и, что вполне логично, прошло на территории "Дальрыбпорта".

70-е заседание бизнес-клуба «Диалоги» было посвящено дальневосточным портам и, что вполне логично, прошло на территории «Дальрыбпорта».

Заседание проходило в виде дискуссии, наиболее оживленное обсуждение вызвал вопрос, какими должны быть порты - универсальными или специализированными, - а также их влияние на инфраструктуру городов и регионов размещения. В заключение для участников мероприятия была проведена экскурсия по территории «Дальрыбпорта».

«Тема портов возникла не случайно, - поясняет председатель совета бизнес-клуба «Диалоги» Инесса БАБИЧ. - Как известно, на саммите АТЭС во Владивостоке были представлены два десятка масштабных инвестиционных проектов, большая часть из которых, учитывая сложившуюся экономическую направленность региона и перспективы его развития, направлена на развитие портовой и логистической инфраструктуры. Эту же актуальную тему обсуждали и участники I Международного конгресса бизнес-клуба «Диалоги», который успешно прошел в сентябре этого года. Члены бизнес-клуба согласились с предложением экспертного совета провести целый цикл заседаний, посвященный транспортно-логистической системе региона».

«Дальневосточный капитал».

#Новости#Владивосток#Бизнес
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