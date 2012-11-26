Диалоги о портах прошли во Владивостоке

«Тема портов возникла не случайно, - поясняет председатель совета бизнес-клуба «Диалоги» Инесса БАБИЧ. - Как известно, на саммите АТЭС во Владивостоке были представлены два десятка масштабных инвестиционных проектов, большая часть из которых, учитывая сложившуюся экономическую направленность региона и перспективы его развития, направлена на развитие портовой и логистической инфраструктуры. Эту же актуальную тему обсуждали и участники I Международного конгресса бизнес-клуба «Диалоги», который успешно прошел в сентябре этого года. Члены бизнес-клуба согласились с предложением экспертного совета провести целый цикл заседаний, посвященный транспортно-логистической системе региона».