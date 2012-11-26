Генеральный директор ОАО "Наш дом Приморье" ответил на вопросы об интегрированной развлекательной зоне "Приморье"

Интервью с генеральным директором ОАО «Наш дом Приморье» Игорем Ватулиным.
Сколько средств планируется вложить в интегрированную развлекательную зону и когда они окупятся?
- В Соглашении о Реализации инвестиционного проекта, заключенного между администрацией Приморского Края и ОАО «Наш дом Приморье», прописана сумма в 55.647 миллионов рублей. Это тот минимум, который должен быть привлечен компанией для успешного освоения территории. Территория интегрированной развлекательной зоны «Приморье» в соответствии с проектом планировки поделена на участки с указанием общих характеристик возводимых объектов и минимальных требовании по инвестициям. Инвесторы, в свою очередь, имеют право на превышение последних. Сроки окупаемости напрямую зависят от сроков реализации инвестпроекта. По условиям Соглашения о Реализации инвестиционного проекта предусмотрены три этапа. Первый этап завершится в 2016 году, следующий в 2019 и заключительный в 2022 году.
Сколько денег минимум каждый посетитель должен «оставлять» в такой зоне, чтобы она была рентабельной?
- Скажем так, каждый посетитель будет «оставлять» средства, исходя из своего бюджета. На территории интегрированной развлекательной зоны будут возведены объекты разной «звездности», разного уровня обслуживания: от гостиниц «три звезды» эконом класса до эксклюзивных вилл, соответственно, и цены будут разные и «оставляемые» суммы будут весьма различны.
Сколько туристов планируется принимать ежегодно?
- По завершении всех трёх этапов освоения интегрированной развлекательной зоны планируем выйти на цифру порядка 10 миллионов посещений в год.
Каким образом будет обеспечиваться безопасность на территории интегрированной развлекательной зоны?
Будет ли организованна специальная «игорная полиция»?
- Специальной, как Вы говорите, «игорной полиции» не будет, просто это не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Исходя из специфики игорной деятельности, каждый оператор сам будет обеспечивать безопасность своих объектов. В тоже время не исключен вариант создания службы охраны общественного порядка на объектах общественной доступности, таких как пляжная зона, благоустроенных прогулочных дорожках, автодорогах и стоянках внутри интегрированной развлекательной зоны.
Сколько собрано заявок от инвесторов, желающих вести игорную деятельность в Приморье? Что за инвесторы, какие страны они представляют?
- Ответы на Запрос получены от пяти компаний. Компании разные как по географии, так и по опыту и финансовым возможностям. Американский континент представлен компанией GGAM, учредители которой за последние 15-20 лет во многом определили вектор развития мировых игорных центров, Лас-Вегаса, Макао и Сингапура. Азиатский регион представлен Nagacorp, молодой, но стремительно развивающейся компанией. Россия представлена тремя компаниями. Две из них участвуют в тандеме с зарубежными партнерами, являющимися лидерами в своей области. По завершении переговорного процесса мы можем увидеть в Приморье мировых лидеров игорного бизнеса и индустрии гостеприимства.
Какую долю получит бюджет края от игорной деятельности?
- Законодательно установленная ежемесячная ставка на каждый игровой стол и игровой автомат целиком будет идти в краевой бюджет, это не считая остальных платежей, предусмотренных законом. В целом, будет набегать весьма внушительная сумма, но поверьте, не это главное, а то, что Интегрированная развлекательная зона как локомотив потянет за собой смежные отрасли, так или иначе связанные с индустрией туризма и гостеприимства.
Озвучивалось, что игорная зона станет огромным мультипликатором, который даст толчок развитию нескольким смежным направлениям: транспорт, сервис и сельское хозяйство. Как конкретно это планируется осуществить?
- Вне сомнений, это именно так и будет. Исходя из минимальных требований к инвесторам, проект внушительный: более 550 тысяч квадратных метров застройки под объекты курортного плана. Кроме того, что все это нужно сначала построить, затем нужно будет обеспечивать транспортом, обслуживать по самым высоким мировым стандартам и кормить с приморским гостеприимством. Сегодня транспортная инфраструктура края вряд ли готова обслужить такое количество туристов, значит, необходимо готовить «сани» загодя, это касается и сельского хозяйства, и сферы обслуживания. Кроме десятка тысяч новых рабочих мест, созданных в интегрированной развлекательной зоне, в два-три раза больше рабочих мест будет создано в смежных областях.
В КНР запрещена реклама игорного бизнеса, как будет проводиться рекламная кампания?
- Запрет на рекламу игорной деятельности у нашего соседа не мешает ни Сингапуру, ни Макао развивать игорно-рекреационный туризм.
Galаvitz & Co. продолжает Вас консультировать?
- Компания Galаvitz & Co. хорошо справилась со своей задачей, помогла разобраться в хитросплетениях совершенно нового для нас бизнеса, выйти на международный рынок, сформулировать и провести процесс Запроса на концепции. Мы благодарны им за проделанную работу.
Пресс-служба администрации Приморского края.