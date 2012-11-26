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Георешетки и геосетки – сила современных дорог
26 ноября 2012, 11:02
Комфорт и безопасность транспортного движения напрямую зависит от качества дорожных покрытий, особенно на крупных магистралях с высокой концентрацией автопотоков.
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