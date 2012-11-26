Короткие рублевые облигации привлекательны

Чистый долг компании не изменился, показатель Чистый долг/EBITDA несколько снизился относительно конца 2К12 – до 2.1х, что можно считать консервативным уровнем для компании рейтинговой категории single-B. В комментариях к отчетности менеджмент Alliance Oil отмечает, что реконструкция Хабаровского НПЗ выполняется в соответствии с планом и завершить ее планируется в 1 полугодии 2013 года.