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На маршруте Владивосток – Партизанск – Тихоокеанская появилась новая остановка

26 ноября 2012, 18:03
ОАО "Экспресс Приморья" информирует пассажиров о частичном изменении в расписании следования пригородных поездов.

ОАО «Экспресс Приморья» информирует пассажиров о частичном изменении в расписании следования пригородных поездов №№7001(6004)/7002(6003) Владивосток – Партизанск – Тихоокеанская.

По многочисленным просьбам пассажиров с 26 ноября 2012 года назначена одноминутная остановка на станции Фридман пригородным поездам:

№7001/6004 «Владивосток – Партизанск – Тихоокеанская» остановка на станции Фридман в 20.55.

№6003/7002 «Тихоокеанская – Партизанск – Владивосток» остановка на станции Фридман в 08.52.

В связи с назначением остановки частично изменено расписание следования данных пригородных поездов. Подробную информацию можно узнать на сайте ОАО «Экспресс Приморья» http://www.expresspk.ru или в справочной по пригородным поездам по телефону: 8 (423) 224-54-31.

#Новости#Дороги Владивостока#Владивосток#Общество
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