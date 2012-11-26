На маршруте Владивосток – Партизанск – Тихоокеанская появилась новая остановка

В связи с назначением остановки частично изменено расписание следования данных пригородных поездов. Подробную информацию можно узнать на сайте ОАО «Экспресс Приморья» http://www.expresspk.ru или в справочной по пригородным поездам по телефону: 8 (423) 224-54-31.