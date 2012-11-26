На маршруте Владивосток – Партизанск – Тихоокеанская появилась новая остановка

ОАО «Экспресс Приморья» информирует пассажиров о частичном изменении в расписании следования пригородных поездов №№7001(6004)/7002(6003) Владивосток – Партизанск – Тихоокеанская.
По многочисленным просьбам пассажиров с 26 ноября 2012 года назначена одноминутная остановка на станции Фридман пригородным поездам:
№7001/6004 «Владивосток – Партизанск – Тихоокеанская» остановка на станции Фридман в 20.55.
№6003/7002 «Тихоокеанская – Партизанск – Владивосток» остановка на станции Фридман в 08.52.
В связи с назначением остановки частично изменено расписание следования данных пригородных поездов. Подробную информацию можно узнать на сайте ОАО «Экспресс Приморья» http://www.expresspk.ru или в справочной по пригородным поездам по телефону: 8 (423) 224-54-31.