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Обезличенный металлический счет теперь можно открыть на ребенка

26 ноября 2012, 17:51
Сбербанк реализовал возможность открытия обезличенных металлических счетов (ОМС) на детей.
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Банки

Сбербанк реализовал возможность открытия обезличенных металлических счетов (ОМС) на детей, - сообщает пресс-служба Дальневосточного банка Сбербанка России.

Теперь родители имеют возможность открывать ОМС на детей до 14 лет. Также ОМС на свое имя смогут открыть сами несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет при наличии письменного согласия законного представителя.

Особенность ОМС на ребенка заключается в том, что воспользоваться накопленными средствами сможет только сам ребенок по достижении 18-летнего возраста. Расходовать деньги со счета несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет может он сам, но только при наличии письменного согласия законного представителя. Это приучает родителей к финансовой дисциплине и гарантирует сохранность средств до наступления совершеннолетия ребенка.

ОМС не входят в систему государственного страхования вкладов, поэтому надежность банка, особенно при долгосрочных вложениях, исключительно важна. ОАО «Сбербанк России» является лидером по объему привлеченных средств в ОМС.

#Новости#Банки#Дальний Восток#Общество
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