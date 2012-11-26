Обезличенный металлический счет теперь можно открыть на ребенка

Особенность ОМС на ребенка заключается в том, что воспользоваться накопленными средствами сможет только сам ребенок по достижении 18-летнего возраста. Расходовать деньги со счета несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет может он сам, но только при наличии письменного согласия законного представителя. Это приучает родителей к финансовой дисциплине и гарантирует сохранность средств до наступления совершеннолетия ребенка.