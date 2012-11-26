Пассажиропоток аэропорта Хабаровск достиг рекордного уровня

Все последние годы аэропорт Хабаровск показывает динамичный рост всех основных производственных показателей. Растет востребованность пассажирских перевозок: только за десять месяцев текущего года рост по пассажирским перевозкам к аналогичному периоду прошлого года составил 18,4%, что значительно выше среднеотраслевого показателя.