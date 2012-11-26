Песня о ДВФУ зазвучала в соцсетях

— По большому счету, наше творчество можно назвать рэп-приколом. Мы часто участвуем в Интернет-баттлах, конкурсах, где задача участников — интересно раскрыть заданную тему в трэке. Помимо этого делаю и такие вещи, как песня про ДВФУ. Просто первая неделя во Владивостоке мне показалась немного скучной и однообразной, вот и нашел возможность выразить себя, занять свободное время. «…весело весела с ночи до утра (бра с нами всегда заходим к нам (да мы научим тебя как сыскать рай это приморский край двфу так и знай яу…» (Орфография и пунктуация автора сохранены)