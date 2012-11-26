Песня о ДВФУ зазвучала в соцсетях

Оказывается, многие первокурсники, проживающие в новом кампусе на острове Русском, сталкиваются с проблемой продуктивного времяпрепровождения. Одни устраивают вечерние посиделки с соседями, другие «зависают» в компьютере, третьи пытаются подзаработать.
Первокурсник Инженерной школы Алексей Матянкин, к примеру, недолго думая, «ударился» в творчество. Увлекшись рэпом, он стал выкладывать свои песни в соцсети. И в первые же пару недель проживания в кампусе на острове Русском, проникшись студенческой жизнью, написал песню про ДВФУ «Так и знай». Об учебе и хобби Алексея мы и решили побеседовать, сообщает газета ДВФУ.
— Алексей, расскажи немного о себе.
— Я приехал из Дальнереченска и решил поступать в ДВФУ по совету отца. Можно сказать, пошел по его стопам. Считаю, что моя будущая специальность — это перспективное направление, которое будет востребовано на рынке труда. Знания в области инфокоммуникационных технологий и систем связи позволят найти достойное место работы.
— Наверное, ты закончил музыкальную школу, если теперь пишешь песни?
— Нет, только художественную, в своем городе. Потом чем только не занимался: и танцами, и теннисом, и боксом, и футболом, и на гитаре немного учился играть. Самое долгое увлечение — баскетбол, продолжаю играть и здесь.
— Так откуда тяга к рэпу?
— Этим направлением меня «заразил» друг, который долгое время прожил во Владивостоке и все-таки вернулся в Дальнереченск. Он очень увлеченно рассказывал об этой музыке, давал послушать записи и предложил попробовать сделать что-то свое. Я и подумал: «Почему бы и нет?».
— И началось творчество?
— Да. Первую песню мы записали полтора года назад дома на дешевый ноутбук и на самый простой микрофон. Я даже плохо помню, о чем пели. Потом озадачились поиском более качественной техники. А в кампусе познакомился с такими же увлеченными музыкантами и теперь записываю трэки на их аппаратуре.
Обычно скачиваю из Интернета какой-нибудь бит-«минус» (музыкальный ритм без слов) и накладываю на него свой текст — так намного проще, не надо сочинять музыку. Хип-хоп — мое хобби, вряд ли это перерастет в профессиональное занятие, но, признаться, сцену я очень люблю.
— А кто слушает твои песни?
— Те, кому это интересно, кто любит рэп. Я понимаю, что это довольно узкий круг слушателей, далеко не всем нравится хип-хоп. Поэтому мне было бы очень интересно заняться регги.
— Расскажи, о чем ты поешь? Где находишь темы, что или кто тебя вдохновляет?
— По большому счету, наше творчество можно назвать рэп-приколом. Мы часто участвуем в Интернет-баттлах, конкурсах, где задача участников — интересно раскрыть заданную тему в трэке. Помимо этого делаю и такие вещи, как песня про ДВФУ. Просто первая неделя во Владивостоке мне показалась немного скучной и однообразной, вот и нашел возможность выразить себя, занять свободное время. «…весело весела с ночи до утра (бра с нами всегда заходим к нам (да мы научим тебя как сыскать рай это приморский край двфу так и знай яу…» (Орфография и пунктуация автора сохранены)
Друзья к моему увлечению относятся хорошо, конечно, а вот родители не всегда понимают. Переживали, когда мне нужно было готовиться к ЕГЭ, а я писал тексты по ночам. Считали, что это несерьезно. И вообще, по их мнению, это как-то неправильно… будущий инженер увлекается хип-хоп культурой.
— Ты живешь в кампусе на острове Русском меньше полугода, наверняка уже сложилось мнение о нем?
— Не знаю, почему так много недовольных среди студентов, меня все устраивает. Скорее бы там еще и занятия начались, тогда будет очень удобно. Здесь уже многие подружились между собой, особенно нравится, что можно, например, весело и вкусно поужинать, когда несколько комнат объединяются и вместе готовят после учебы. Еще было здорово, когда в снежную погоду больше ста человек вышли на улицу играть в снежки, увидев объявления в корпусах и в нашей группе «ВКонтакте» от активных студентов. И вообще, хорошо, что в кампус поселили только первокурсников, есть ощущение сплоченности.
— А учиться в вузе тяжело?
— Если все учить, то легко. Сложно организовать свое время самому и настроиться только на учебу, когда в общежитии у соседей за стенкой громко играет музыка. Но я стараюсь. Скоро сессия, надеюсь, все будет хорошо. «ОпаЧоКавО» — так называется дуэт Алексея и его друга-рэпера. Как это обычно и бывает, название появилось совершенно случайно. Долгие поиски чего-то «необычного и интересного» закончились, когда кто-то обронил фразу: «Опа чо», а другой подхватил: «Чо каво». Набор слов из стандартного лексикона современной молодежи и вылился в название. Фото с сайта газеты Остров.ru.