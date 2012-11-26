Подарок сразу врУчат, а может быть, вручАт...

Институт русского языка РАН выпустил новый орфоэпический словарь, над которым работал последние 15 лет. Сейчас эта тема активно муссируется в СМИ. В большинстве источников утверждают, что в скором времени можно будет говорить «позвОнишь», «вклЮчит» и «рАкушка». Причем создается впечатление, что новые допустимые нормы будут введены впервые.
Чтобы разобраться в этом сложном вопросе, мы решили обратиться на кафедру русского языка и литературы Школы региональных и международных исследований, сообщает газета ДВФУ.
Наталья Милянчук, руководитель образовательной программы «Филология» (русский язык и литература):
— Средства массовой информации раструбили о том, что теперь равноправными будут оба варианта ударения слов «звонит», «договор», «йогурт». Насколько мне известно, единственное по-настоящему новое в словаре — это «вклЮчит» как непрестижная норма.
Сразу оговорюсь: самого словаря я еще не видела, его пока нет в продаже. Но читала интервью с главным составителем, заместителем директора Института русского языка Марией Каленчук. Основная особенность справочника в том, что там отражена новая лексика. Ведь последние крупные орфоэпические издания вышли около 20 лет назад. За это время многое изменилось. Другая особенность словаря — новаторский подход к описанию произношения: для некоторых слов даны два варианта — идеальный и нейтральный (разговорное).
Если говорить о новых вариантах слов, которые фигурируют в СМИ, то ничего кардинально нового не появилось. В словаре трудностей Д. Э. Розенталя, который вышел еще в восьмидесятых, написан «дОговор» как допустимый вариант. То же относится и к «йогУрту» (устаревшая допустимая форма) и «рАкушке». Ну а слово «звонит» пока осталось неизменным. Однако автор словаря абсолютно уверена, что «звОнит» в будущем обязательно станет нормой.
Галина Крылова, заведующая кафедрой русского языка и литературы:
— Работа филолога — не сидеть и придумывать нормы. Если все больше людей будут продолжать говорить «звОнит», то мы, лингвисты, обязаны это зафиксировать. Не можем же мы заставить людей произносить «звонИт», если они этого не хотят. Если составители в дальнейшем дадут два варианта, я не вижу здесь никаких проблем — каждый будет выбирать вариант для себя. Единственное, что изменится, это то, что, например, те, кто говорят «звОнит» из разряда нарушителей нормы станут ее носителями.
Сама я всегда говорила и буду говорить «звонИт», «договОр».