Подарок сразу врУчат, а может быть, вручАт...

— Работа филолога — не сидеть и придумывать нормы. Если все больше людей будут продолжать говорить «звОнит», то мы, лингвисты, обязаны это зафиксировать. Не можем же мы заставить людей произносить «звонИт», если они этого не хотят. Если составители в дальнейшем дадут два варианта, я не вижу здесь никаких проблем — каждый будет выбирать вариант для себя. Единственное, что изменится, это то, что, например, те, кто говорят «звОнит» из разряда нарушителей нормы станут ее носителями.