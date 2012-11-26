Подводятся итоги открытого обсуждения проекта Молодёжного правительства Приморского края

Решение о создании в Приморском крае Молодёжного правительства было принято в мае во время встречи Владимира Миклушевского со студентами вузов. Тогда была образована инициативная группа, участники которой подготовили проект Молодёжного правительства, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.