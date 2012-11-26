Приморцам рассказали о сингапурской медицине

На сегодняшний день система здравоохранения Сингапура признана лучшей в Азии и входит в список мировых лидеров, занимая шестое место на планете по уровню и качеству медицинской помощи. В чем же ее преимущества? На сравнительно небольшой территории сконцентрированы десятки медучреждений различного профиля, государственных и частных, говорит Рэймонд ЛИМ, региональный директор по России и Восточной Европе Совета по туризму Сингапура. Здесь пациент может получить ответы на все вопросы, связанные со здоровьем. Государство инвестирует огромные средства в обучение специалистов, научные разработки, развитие технологий, закупки современного оборудования и в то же время жестко контролирует оказание медицинских услуг во всех медучреждениях, независимо от формы собственности. Ожидаемая продолжительность жизни сингапурцев по данным на 2010 год составила 81,8 лет.