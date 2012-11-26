Приморцам рассказали о сингапурской медицине

В Сингапуре - «городе львов» - на сравнительно небольшой территории сконцентрированы десятки современных медучреждений различного профиля.
На прошлой неделе Владивосток посетила сингапурская делегация, состоящая из докторов и управляющего персонала клиник: они встретились с российскими коллегами, медицинскими операторами региона и журналистами, проводились также бесплатные консультации для жителей Приморского края. Организаторами визита выступили представительство компании ParkwayHealth во Владивостоке и Совет по туризму Сингапура.
На сегодняшний день система здравоохранения Сингапура признана лучшей в Азии и входит в список мировых лидеров, занимая шестое место на планете по уровню и качеству медицинской помощи. В чем же ее преимущества? На сравнительно небольшой территории сконцентрированы десятки медучреждений различного профиля, государственных и частных, говорит Рэймонд ЛИМ, региональный директор по России и Восточной Европе Совета по туризму Сингапура. Здесь пациент может получить ответы на все вопросы, связанные со здоровьем. Государство инвестирует огромные средства в обучение специалистов, научные разработки, развитие технологий, закупки современного оборудования и в то же время жестко контролирует оказание медицинских услуг во всех медучреждениях, независимо от формы собственности. Ожидаемая продолжительность жизни сингапурцев по данным на 2010 год составила 81,8 лет.
Вот уже более 10 лет Сингапур принимает пациентов из других стран: ежегодно сюда на диагностику и лечение прибывают сотни тысяч туристов со всех концов земного шара. Упрощенный визовый режим, разумные цены на медицинские услуги (значительно ниже, чем в европейских клиниках и сопоставимые с клиниками других азиатских стран) и, наконец, высокий уровень сервиса как нельзя более этому способствуют.
«Около 90% российских пациентов, которых принимают наши госпитали – это жители Дальнего Востока, в том числе Приморского края», - говорит Сэмьюэл ТЭН, маркетолог Parkway Cancer Centre. Доктор СИ, онколог Parkway Cancer Centre, отмечает, что за последние пять лет россияне стали внимательнее и серьезнее относиться к своему здоровью и всё чаще обращаются к врачам на ранних стадиях заболевания, когда шансов на выздоровление и возвращение к нормальной жизни гораздо больше. Кстати, в этом году в Parkway Cancer Centre появился новый аппарат ПЭТ-МРТ, который объединяет в себе достоинства двух методов (ПЭТ и МРТ), позволяя проводить комплексное обследование всего организма, выявлять заболевания на самых ранних стадиях, и при этом обеспечивает минимальный уровень облучения, рассказал Тэн.
Многим пациентам, особенно страдающим хроническими болями и тем, у кого диагностируется онкологическое заболевание, требуется психологическая поддержка, говорит доктор Хи Хван ТАК (клиника AsiaMedic Limited), специализирующийся на болезнях позвоночника. Успех лечения во многом зависит от эмоционального настроя пациента, поэтому в каждой сингапурской клинике есть квалифицированные психологи: это не роскошь, а насущная необходимость.
Чтобы справиться с болезнью, очень важен комплексный подход, подчёркивают сингапурские доктора. После прохождения курса лечения или проведённой операции пациент получает рекомендации относительно образа жизни, физической активности, рациона питания. Если в клинику попадает курильщик с инфарктом, то в рамках реабилитации для него в обязательном порядке предусмотрен курс по избавлению от пагубной привычки.
Елена ЗАЙЦЕВА, "Золотой Рог".