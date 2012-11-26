"Серебряный Лучник" целится в дальневосточных пиарщиков

«Серебряный Лучник» - Дальний Восток-2012 стартовал 3 октября и продлится до 31 декабря 2012 года. В этот период исполнительная дирекция региональной премии, сформированная на базе коммуникационного агентства «АГТ-Восток», будет принимать заявки и работы в номинациях: «Лучший проект в области бизнес-коммуникаций»; «Лучший проект в области развития и продвижения территорий»; «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности»; «Лучший проект по продвижению идей спортивного, здорового образа жизни»; «Мастер» (выдвижение по инициативе членов жюри).