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Строители возводят последний этаж муниципального дома во Владивостоке

26 ноября 2012, 15:19
Во Владивостоке полным ходом идет строительство первого за последние десятилетия муниципального жилого дома.

Во Владивостоке полным ходом идет строительство первого за последние десятилетия муниципального жилого дома. Квартиры в новом доме получат малоимущие граждане, состоящие в очереди на улучшение жилищных условий. Пятиэтажный двухсекционный жилой дом со скатной крышей будет включать одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. По проекту предусмотрено и благоустройство придомовой территории: строительство спортивной и детской площадок. Как сообщил представитель генподрядной организации Игорь Трифонов, все работы идут по графику, строители уже возводят последний этаж дома, проводят работы по кладке межкомнатных перегородок, делают разводку горячей и холодной воды. Помимо этого, начат монтаж навесного фасада. Напомним, 55-квартирный дом возводится на улице Глинки (район Седанки), в зоне жилой застройки. Стройка стала возможной благодаря долгосрочной целевой программе «Строительство малобюджетного жилья для обеспечения жилыми помещениями малоимущих граждан Владивостока, нуждающихся в улучшении жилищных условий», разработанной по распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарёва, сообщили "ЗР" в пресс-службе администрации города.

#Новости#Строительство#Владивосток#Рынки
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