Участники фондового рынка готовятся к "Новогоднему ралли"

Он считает, что в результате от 138 мы уже видим почти рост в 4 рубля. Те, кто решил сыграть в эту идею, могут задуматься о продаже на уровнях выше 145. По технике ситуация не претерпела сильных изменений: ММВБ после достижения первых расчетных уровней в районе 1350 начал торможение продаж. Сейчас идет отскок, который уже перекрывает треть падения с 7 ноября. Первый серьезный уровень сопротивления располагается на 1420, где проходит 200-дневная.