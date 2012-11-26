В Приморье прошел спортивный фестиваль в рамках Всероссийской декады инвалидов

Сборная команда Артема стала победителем краевого спортивного фестиваля, который состоялся в минувшие выходные в рамках Всероссийской декады инвалидов. В копилке артемовских спортсменов оказалось 23 медали, 14 из которых - высшей пробы.
На фестиваль в Артем прибыли более 60-ти спортсменов с ограниченными физическими возможностями из разных городов и районов Приморского края. Они выступили в пяти видах спорта: дартс, жим штанги лежа, кольцеброс, настольный теннис, шашки.
Первое место в фестивале завоевали спортсмены Артемовского городского округа: Алла Баранова, Руслан Чуканов, Валентина Школьникова, Юрий Кочетов, Роялл Нуриев, Александр Фурсенко, Юлия Кузьмина, Артур Губайдуллин. В копилке команды города Артема оказалось 14 золотых, 4 серебренных и 5 бронзовых медалей, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Серебро» досталось спортсменам команды «Владос» из Владивостока. Третье место заняли спортсмены Надеждинского района.