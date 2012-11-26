Валютный рынок: оценки, прогнозы, советы

- Курс рубля напрямую связан с экономикой России, а также денежно-кредитной политикой Центробанка. В свою очередь экономика России получает большую часть доходов за счет нефтяной составляющей, и соответственно зависит от цен на нефть. Ну а цены на нефть формирует в первую очередь мировой спрос на данный вид сырья, который в последнее время несколько падает за счет снижения темпов роста мировых экономик. Вот и получается, что российская валюта почти полностью зависит от состояния здоровья ведущих мировых держав. А учитывая долговой кризис в Еврозоне и спад Китайской экономики, некоторая нестабильность на валютном рынке объясняется сама собой. Надо сказать, что курс рубля на самом деле в уходящем году смотрится даже несколько лучше и стабильнее большинства валют развивающихся стран.