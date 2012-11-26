Виктор МИЛУШ вступил в должность гендиректора ОАО "ДЭК"

Виктор Владимирович МИЛУШ родился 29 марта 1959 года. С отличием окончил Красноярский политехнический институт и Академию народного хозяйства при правительстве РФ. Свою трудовую деятельность в энергетической отрасли начал в 1981 году. Прошел путь от машиниста-обходчика Красноярской ГРЭС-2 до директора Приморской ГРЭС. В 2004 году стал заместителем генерального директора ОАО «ДВЭУК» - исполнительным директором ЗАО «ЛуТЭК». Генеральным директором ОАО «ДЭК» избран 25 ноября 2009 года. Депутат Законодательного Собрания Приморского края, кандидат технических наук.