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Встать в очередь за путевкой в детский сад приморцы могут по Интернету

26 ноября 2012, 14:54
Для родителей возможность встать на учет через портал позволяет выбрать дошкольное учреждение, самостоятельно контролировать продвижение в очереди.

Автоматизированная информационная система «Электронная школа Приморья» начала работать с 1 сентября 2012 года. С ее помощью родители получили возможность подать заявление на путевку в детский сад через интернет.

К системе пока подключено 14 муниципалитетов: Арсеньев, Артем, Большой Камень, Дальнереченск, Лесозаводск, а также Дальнереченский, Пограничный, Пожарский, Спасский, Тернейский, Ханкайский, Хасанский, Черниговский и Яковлевский районы. Остальные города и районы Приморья будут подключены к порталу до конца текущего года.

Как рассказали в департаменте образования и науки Приморского края, для родителей возможность встать на учет через портал позволяет выбрать дошкольное учреждение, самостоятельно контролировать продвижение в очереди, также родители могут получить более подробную информацию об образовательных программах учреждений, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

#Новости#Наука и образование#Приморье#Общество
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