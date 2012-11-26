Встать в очередь за путевкой в детский сад приморцы могут по Интернету

Как рассказали в департаменте образования и науки Приморского края, для родителей возможность встать на учет через портал позволяет выбрать дошкольное учреждение, самостоятельно контролировать продвижение в очереди, также родители могут получить более подробную информацию об образовательных программах учреждений, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.