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Завтра во Владивостоке будет приостановлено движение троллейбусов

26 ноября 2012, 15:30
В районе Второй Речки будут проходить работы по монтажу контактной сети троллейбуса.

Управление транспорта администрации Владивостока сообщает: завтра, 27 ноября, с 12 до 16 часов будет закрыто движение троллейбусных маршрутов №№ 5 и 11. В это время в районе Второй Речки будут проходить работы по монтажу контактной сети троллейбуса.

Монтажные работы производятся в рамках восстановления контактной сети троллейбуса от депо на ул. Иртышской до ул. Русской, сообщили "ЗР" в пресс-слубе администрации Владивостока.

Администрация города приносит извинения за вынужденные неудобства и просит жителей отнестись к ним с пониманием.

Фото ru.wikipedia.org.

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