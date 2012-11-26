Завтра во Владивостоке будет приостановлено движение троллейбусов

Управление транспорта администрации Владивостока сообщает: завтра, 27 ноября, с 12 до 16 часов будет закрыто движение троллейбусных маршрутов №№ 5 и 11. В это время в районе Второй Речки будут проходить работы по монтажу контактной сети троллейбуса.
Монтажные работы производятся в рамках восстановления контактной сети троллейбуса от депо на ул. Иртышской до ул. Русской, сообщили "ЗР" в пресс-слубе администрации Владивостока.
Администрация города приносит извинения за вынужденные неудобства и просит жителей отнестись к ним с пониманием.
Фото ru.wikipedia.org.