Завтра во Владивостоке будет приостановлено движение троллейбусов

Управление транспорта администрации Владивостока сообщает: завтра, 27 ноября, с 12 до 16 часов будет закрыто движение троллейбусных маршрутов №№ 5 и 11. В это время в районе Второй Речки будут проходить работы по монтажу контактной сети троллейбуса.