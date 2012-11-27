Депозит: возврата нет!

Авторы документа нигде не употребляют формулировку «безотзывный вклад». Но, как следует из текста поправок, кредитные организации смогут заключать с гражданами договоры об открытии вкладов на условиях, не предусматривающих право досрочного востребования денег. Кроме того, банки смогут предлагать гражданам сертификаты, которые также нельзя «погасить» раньше установленного срока. Но банки должны будут заранее сообщать об особых условиях клиентам, открывающим вклады, по которым не предусмотрено досрочное расторжение договора, и обладателям безотзывных сертификатов. В том числе это надо будет делать и в рекламе. Причем заключаться такие договоры могут только в том случае, если в этот же день банк параллельно предлагает другие виды вкладов. Если хотя бы одно из этих условий не выполнено, гражданин будет иметь право требовать возврата всех денег вместе с набежавшими процентами досрочно, предлагает Минфин.