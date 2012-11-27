Депозит: возврата нет!

Банкам разрешат не отдавать деньги вкладчикам раньше срока
Граждане, доверившие деньги банку, не смогут требовать их немедленного возврата, как сейчас. Если это не вклад до востребования, банк будет иметь право задержать выплату минимум на три дня. Более того, банкиры смогут прописать в договоре условия, при которых у вкладчика вообще не будет возможности досрочно изъять деньги с депозита. Такие поправки в Гражданский кодекс предложены Минфином, сообщает «РГ».
Сейчас в законодательстве предусмотрены два вида вкладов - до востребования (когда заранее предусмотрено снятие денег в любой момент) и срочные, то есть открытые на определенный срок. Но при этом, как гласит Гражданский кодекс, по договору банковского вклада любого вида банк обязан выдать сумму вклада или ее часть по первому требованию. А «условие договора об отказе гражданина от права на получение вклада по первому требованию ничтожно». То есть по факту человек в любом случае может забрать деньги в банке в любой момент.
Минфин предлагает ситуацию изменить. Вклады до востребования остаются, как есть. А вот если гражданин хочет снять деньги со срочного вклада, банк вправе вернуть их не в тот же час, а через три дня. А если речь идет о сумме, которая превышает размер госгарантии по вкладам (сейчас - 700 тыс. рублей, обсуждается повышение до 1 млн рублей), то срок ожидания может занять уже 7 дней.
Авторы документа нигде не употребляют формулировку «безотзывный вклад». Но, как следует из текста поправок, кредитные организации смогут заключать с гражданами договоры об открытии вкладов на условиях, не предусматривающих право досрочного востребования денег. Кроме того, банки смогут предлагать гражданам сертификаты, которые также нельзя «погасить» раньше установленного срока. Но банки должны будут заранее сообщать об особых условиях клиентам, открывающим вклады, по которым не предусмотрено досрочное расторжение договора, и обладателям безотзывных сертификатов. В том числе это надо будет делать и в рекламе. Причем заключаться такие договоры могут только в том случае, если в этот же день банк параллельно предлагает другие виды вкладов. Если хотя бы одно из этих условий не выполнено, гражданин будет иметь право требовать возврата всех денег вместе с набежавшими процентами досрочно, предлагает Минфин.
Министерство называет несколько причин, по которым, с его точки зрения, важны новации. Из-за того, что граждане сейчас в любое время могут снять деньги, банки не в состоянии планировать размещение привлеченных средств, напоминает Минфин. И это вынуждает их ограничивать активные операции краткосрочным кредитованием торговых предприятий, а из сферы инвестиций отвлекаются крупные средства. В итоге снижается доходность банковских операций, а значит, и доход вкладчиков, рассуждают в Минфине. Создается избыток «коротких» денег, которые перетекают в том числе на валютный рынок и рынок гособлигаций. Кроме того, нынешние нормы противоречат групповым интересам вкладчиков, поскольку часть клиентов могут снять деньги в любой момент в ущерб остальным. «Известно, что одновременное досрочное изъятие даже части срочных вкладов способно привести к банкротству любой банк», - объясняют в Минфине.
Предлагаемые Минфином меры разумны, считает эксперт Центра развития НИУ «Высшая школа экономики» Дмитрий МИРОШНИЧЕНКО. Даже сейчас, если требуется крупная сумма, банк надо предупредить об этом заранее и заказать деньги, напоминает он. «Банк не может держать в кассе столько денег, чтобы их хватило сразу, условно говоря, на всех вкладчиков. Тогда это уже не банк, а обнальная касса», - поясняет эксперт. Кстати, банки и сейчас оговаривают, что, если гражданин досрочно расторгает договор, проценты начисляются такие же, как по вкладам до востребования. И если по срочным вкладам ставки доходят до 11%, то по вкладам до востребования - 0,01%. Тем временем
В других странах, как правило, вкладчик может потребовать деньги обратно до истечения срока действия депозита, но банк не обязан их возвращать. В Германии, Франции, Италии и Финляндии такая возможность прописывается в договоре отдельно. В Австрии досрочное изъятие вклада рассматривается как кредит. За него должен быть уплачен один процент от досрочно изъятой суммы за каждый месяц, не достающий до срока закрытия депозита.