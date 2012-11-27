Эффективный тренер или чемодан без ручки?

У нас бывали случаи, когда мы помогали заказчику подобрать нового провайдера или рекомендовали ведущего, хорошо зная особенности и предпочтения компании. Это – нормальная цивилизованная практика, она интересна и эффективна для всех участвующих сторон. Ненормально сидеть на одном ведущем более 5 лет, потому что привыкли, потому что сложились отношения, потому что неловко отказывать тем, с кем было сделано много хорошего. Я вижу примеры, когда качество работы подменяются многолетними отношениями и внешний тренер, консультант становится настоящим «чемоданом без ручки», с которым по-человечески действительно жалко расставаться, но который уже ничего не привносит в компанию.