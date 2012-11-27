Эффективный тренер или чемодан без ручки?

О преемственности провайдеров в корпоративном обучении
Наш первый корпоративный тренинг состоялся 2003 году - с него-то все началось, и сейчас, когда позади сотни самых разных корпоративных тренингов, есть наблюдения и выводы, которыми я хочу поделиться.
Есть компании, с которыми мы работали много лет и сейчас только дружим. Есть компании, с которыми мы работаем несколько лет, и я понимаю, что уже пора просто дружить. Есть компании, с которыми мы много работали, потом долго дружили и вот снова начали или продолжили работать.
Сейчас для меня очевидно, что борьба за корпоративного клиента есть только на входе – особенно если для заказчика это только первые шаги в корпоративном обучении. И мы с коллегами дружно в голос рассказываем свои самые лучшие стороны, живо описываем преимущества, изо всех сил отстраиваемся друг от друга с расчетом получить заветный заказ и держать клиента возле себя всеми возможными способами.
А что происходит дальше? А дальше мы выходим на цикл, и я хочу описать его подробно – у большинства тренинговых компаний он примерно один и тот же. Этот цикл занимает в среднем 3-5 лет, за это время, даже со средней активностью, я или мои коллеги делаем в компании все, что нужно и все что можно.
Что именно? Начинаем, как правило, с тренингов для отделов продаж – самые разные уровни от новичков до опытных, которые мы проводим не чаще 1 раза в год накануне сезона. Все, что свыше (типа 1 тренинг в месяц для поддержания навыка) – лукавство, для этого не нужен внешний тренер, это внутренняя работа HR-а, супервайзера – мы всегда даем рекомендации по посттрениговому сопровождению.
Одним из результатов такой работы часто становится подготовка корпоративного тренера-наставника, который берет на себя обучение новичков и стандартные тренинги по продажам, его работу можно усиливать и дополнять узкотематическими тренажами для опытных и бывалых (уже силами провайдера).
Через 2–3 года хорошей работы мы уже проводим сложные группы для «избранных» - в стабильной компании с выстроенной системой работы с персоналом круг обучаемых внешним провайдером сужается, а тренер хорошо знаком. Компания логично и естественно подходит к необходимости и возможности смены провайдера. Более того, такая компания может точно формулировать заказ и легко определиться со следующим внешним тренером.
В этой же компании для руководящего состава мы проводим цикл управленческих тренингов в течение года (4-6 групп), параллельно могут идти сессии стратегического планирования и командные тренинги, в последующие два года – это уже конструируемые тренинги под запрос, это ТРОНы, сложные команды, бизнес-игры, управленческие поединки. Даже если мы параллельно везем московских тренеров для топ-менеджеров, после 3-5 лет живую, работающую компанию МОЖНО и НУЖНО передавать коллегам – желательно с программами, планами и отчетами по предыдущей работе.
Аналогичный цикл будет пройден у наших коллег, программы которых отличаются по формату, другой, новый стиль тренера, его подача, харизма и другое мировосприятие будут хорошим оживлением и внесением нового драйва в группы. Я хочу подчеркнуть – никто не хуже и не лучше, здесь ключевое слово ДРУГОЙ! Если заказчик был доволен результатами работы центра, тренера, он всегда найдет повод вернуться или разместить параллельный заказ. Как ко мне, так и к моим коллегам.
У нас бывали случаи, когда мы помогали заказчику подобрать нового провайдера или рекомендовали ведущего, хорошо зная особенности и предпочтения компании. Это – нормальная цивилизованная практика, она интересна и эффективна для всех участвующих сторон. Ненормально сидеть на одном ведущем более 5 лет, потому что привыкли, потому что сложились отношения, потому что неловко отказывать тем, с кем было сделано много хорошего. Я вижу примеры, когда качество работы подменяются многолетними отношениями и внешний тренер, консультант становится настоящим «чемоданом без ручки», с которым по-человечески действительно жалко расставаться, но который уже ничего не привносит в компанию.
Найти нужного тренера после длительного сотрудничества – большая работа отдела персонала, но нужно быть честными по отношению к людям, которые платят деньги, и к тем, кто нуждается в квалифицированной тренинговой работе. Безусловно, есть исключения из всех правил и может быть обоснованным длительное сотрудничество, например ввиду небольших размеров компании и нерегулярных, редких заказов.
Мой призыв к руководителям и собственникам – обратите внимание на срок сотрудничества с тренинговой компанией, поинтересуйтесь – чем это вызвано. Обучение по привычке, шаблонное, не учитывающее ситуацию и запросы сотрудников, вместо инвестиций в персонал становится затратами, а зачастую и потерями в виде демотивации сотрудников, их подсчитать невозможно.
Евгения ОЛОФИНСКАЯ, директор Дальневосточного консалтингового центра «Партнер».