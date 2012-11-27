Экс-градостроитель Приморья не перенес отставки

"Выяснилось, что дополнительно выделенные летом средства на строительство театра до сих пор не переведены строителям. Это - слабый контроль строительства. И я считаю, что если люди не умеют работать, то они должны уступать место тем, кто может работать лучше", - отметил губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.