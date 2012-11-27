Экс-градостроитель Приморья не перенес отставки

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября, ZRPRESS. 26 ноября умер бывший директор департамента градостроительства Приморского края Сергей ЯКУШИН, уволенный за срыв сроков строительства объектов саммита АТЭС. По предварительным данным, бывший чиновник умер от сердечного приступа.
Сергей Якушин был отправлен в отставку 14 ноября в связи с претензиями к его работе, в том числе из-за недостаточного контроля за соблюдением сроков строительства объектов саммита АТЭС-2012.
"Выяснилось, что дополнительно выделенные летом средства на строительство театра до сих пор не переведены строителям. Это - слабый контроль строительства. И я считаю, что если люди не умеют работать, то они должны уступать место тем, кто может работать лучше", - отметил губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.
В частности, в рамках программы подготовки к прошедшему саммиту АТЭС были сорваны сроки строительства театра оперы и балета, двух современных отелей - гостиницы курортного типа на мысе Бурном на 250 номеров и гостиницы делового типа, также на 250 номеров, на Корабельной набережной. Оператор обоих гостиничных комплексов - международный гостиничный оператор Hyatt International. В связи с недобросовестностью подрядчика сроки сдачи объектов были перенесены на 2013 год.
Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".