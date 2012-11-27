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Голландская идея прижилась в приморской Находке

27 ноября 2012, 21:13
В Находке стартовал не имеющий российских аналогов музейный проект, выражающийся в непосредственном сотрудничестве музея с горожанами.

В Находке стартовал не имеющий российских аналогов музейный проект, выражающийся в непосредственном сотрудничестве музея с горожанами - «Найди себя в Находке». Идея пришла из Голландии.

- Мы вместе с городским музеем голландского города Зутермера решили опробовать новую форму сотрудничества с горожанами - создать в Находке экспозицию, которая бы рассказывала о личных историях находкинцев, связавших их с городом. Мы ждем тех предметов, которые раньше музей и не рассматривал бы в качестве экспонатов, но для конкретного человека являющихся частью жизни, сформировавшей его как профессионала, как личность, - рассказала заместитель директора музейно-выставочного центра Марина НУРГАЛИЕВА.

По мнению прибывшей в Находку специально для поддержки проекта Ирины ЛЕЙФЕР, преподавателя Рейнвард-академии г. Амстердама, в Нидерландах музеи более открыты к сотрудничеству с городским сообществом, чем в России. В частности, некоторое время назад в Зутермере прошла выставка о чувстве дома в городе. Горожанам было предложено принести в музей предметы, символизирующие «особенный» характер города. Взамен принесенного экспоната можно было получить бутылку шампанского или дизайнерскую бутылку с минеральной водой. И люди несли такие трогательные предметы и рассказывали такие истории, что посетители порой не могли сдержать своих эмоций.

Сколь насыщенной, красноречивой и эмоциональной окажется находкинская экспозиция, узнаем уже в марте будущего года.

«Дальневосточный капитал». По сообщениям информагентств: «ЯСИА», «Восток-Медиа», «КамСити».

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