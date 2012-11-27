Голландская идея прижилась в приморской Находке

По мнению прибывшей в Находку специально для поддержки проекта Ирины ЛЕЙФЕР, преподавателя Рейнвард-академии г. Амстердама, в Нидерландах музеи более открыты к сотрудничеству с городским сообществом, чем в России. В частности, некоторое время назад в Зутермере прошла выставка о чувстве дома в городе. Горожанам было предложено принести в музей предметы, символизирующие «особенный» характер города. Взамен принесенного экспоната можно было получить бутылку шампанского или дизайнерскую бутылку с минеральной водой. И люди несли такие трогательные предметы и рассказывали такие истории, что посетители порой не могли сдержать своих эмоций.