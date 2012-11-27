zr.media
ГлавноеВсе новости

Храните деньги не в банке, а в… бутылке

27 ноября 2012, 15:12
В наши непростые времена, когда мир лихорадит от волн экономического кризиса, элитные вина по-прежнему остаются надежной гаванью для инвесторов.

В наши непростые времена, когда мир лихорадит от волн экономического кризиса, элитные вина по-прежнему остаются надежной гаванью для инвесторов. Недавно эксперты назвали «короля вин» среди тех напитков, в которые можно без опасений вложить деньги.

И это - Chateau Petrus. Такую лестную оценку продукту из Бордо дал винный эксперт Christie's Энтони Хэнсон, выступая на курсах по редким и элитным винам.

Проанализировав цены на другие элитные вина, достойные интереса коллекционеров, господин Хэнсон пришел к выводу, что 14% среднегодового дохода от продаж Petrus пришлось на работу на «бычьем» и «медвежьем» рынках.

Господин Хэнсон также призвал инвесторов и коллекционеров элитных вин обратить внимание на так называемую большую десятку вин Бордо, которые рождаются в погребах «бордоской пятерки», а также Petrus, Cheval Blanc, Ausone, Le Pin и Lafleur.

#Новости#Дальний Восток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56