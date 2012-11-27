Храните деньги не в банке, а в… бутылке

В наши непростые времена, когда мир лихорадит от волн экономического кризиса, элитные вина по-прежнему остаются надежной гаванью для инвесторов. Недавно эксперты назвали «короля вин» среди тех напитков, в которые можно без опасений вложить деньги.
И это - Chateau Petrus. Такую лестную оценку продукту из Бордо дал винный эксперт Christie's Энтони Хэнсон, выступая на курсах по редким и элитным винам.
Проанализировав цены на другие элитные вина, достойные интереса коллекционеров, господин Хэнсон пришел к выводу, что 14% среднегодового дохода от продаж Petrus пришлось на работу на «бычьем» и «медвежьем» рынках.
Господин Хэнсон также призвал инвесторов и коллекционеров элитных вин обратить внимание на так называемую большую десятку вин Бордо, которые рождаются в погребах «бордоской пятерки», а также Petrus, Cheval Blanc, Ausone, Le Pin и Lafleur.