Как избежать обжорства за праздничным столом

Совет пятый - не торопитесь. «Я всегда говорю, жизнь слишком коротка, чтобы отказывать себе в удовольствии в особые дни, и праздничный ужин, безусловно, один из них! Если вам отрезали пирог с орехами, вместо того чтобы быстрее запихивать его в рот, помедлите и насладитесь каждым кусочком», - советует Харли Пастернак.