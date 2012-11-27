KIA Sorento: Машина, которую ждали

Новый KIA Sorento оправдал возложенные ожидания на все сто!
Строгие линии, стремительный силуэт, впечатляющий дорожный просвет, мощный мотор, комфортабельный салон - все это можно сказать о любом современном автомобиле. Но только в отношении одного все вышесказанное окажется правдой. Новый KIA Sorento действительно обладает всеми описанными качествами, плюс имеет дополнительную особенность - у него настоящий мужской характер.
24 ноября во Владивостоке прошла торжественная презентация KIA Sorento 2013 модельного года. Компания «Сумотори - Авто», официальный дилер KIA на Дальнем Востоке, пригласила на это мероприятие всех желающих познакомиться с автомобилем, предыдущее поколение которого уже успело зарекомендовать себя среди приморских автомобилистов с самой лучшей стороны.
Среди гостей презентации оказалось немало тех, кто уже владеет каким-либо автомобилем KIA, в том числе и Sorento. Именно эти люди изучали представленный внедорожник наиболее дотошно, отмечая, что изменилось в новой модели по сравнению с предыдущей.
«Огромный шаг вперед», - поделился с «ЗР» Александр, владелец KIA Sorento 2009 года, - машина как будто перешла в другой класс. Шикарные материалы отделки, совсем иной дизайн. Шестиступенчатый автомат. У меня «пятиступка», и я, в общем, доволен, а здесь механизм и пошустрее, и поэкономичнее».
Предположения автомобилиста подтвердили специалисты дилерского центра KIA. Они привели полные технические данные нового Sorento, из которых следовало, что автопроизводитель проделал огромную работу над моделью, добившись улучшения многих параметров. Так, например, жесткость кузова на кручение увеличилась на 18%, топливная экономичность выросла на 7,5%, содержание СО2 в выбросах снизилось на 14% до 153 г/километр.
В ходе презентации все эти новшества можно было опробовать на практике - для гостей мероприятия был организован тест-драйв. При выборе из десяти моделей KIA, Sorento вызвал настоящий аншлаг - квота на него разошлась в считанные минуты. Из послетестовой беседы с парой, которой посчастливилось оказаться в первых рядах, «ЗР» выяснил, что KIA Sorento претендует на лавры серьезного конкурента в своем сегменте.
«Сейчас мы ездим на KIA Sportage, - рассказали Татьяна и Вадим, - отличная машина, но Sorento чуть-чуть крупнее, а нам как раз нужно дополнительное пространство для багажа. Любим путешествовать. В Sorento можно загрузить больше всякой всячины. В прошлом году остановили свой выбор на Sportage, но если бы покупали автомобиль сейчас, думаю, взяли бы новый Sorento. Очень впечатлил».
Кроме тест-драйва по ровной и слегка пересеченной местности, гостям «Сумотори - Авто», проявившим активность в конкурсе-викторине на знание истории и достижений марки KIA, достались также блиц-призы от организаторов. В целом, атмосфера мероприятия оставила впечатление теплой задушевной встречи друзей, нотки восточной экзотики в которую удачно внесли выступления девушек из корейского фольклорного ансамбля «Чхильсон». Sorento на их фоне смотрелся этаким султаном, повелителем дорог и расстояний. Действительно мужской характер.
Сергей САЯПИН, "Золотой Рог".