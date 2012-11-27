KIA Sorento: Машина, которую ждали

«Сейчас мы ездим на KIA Sportage, - рассказали Татьяна и Вадим, - отличная машина, но Sorento чуть-чуть крупнее, а нам как раз нужно дополнительное пространство для багажа. Любим путешествовать. В Sorento можно загрузить больше всякой всячины. В прошлом году остановили свой выбор на Sportage, но если бы покупали автомобиль сейчас, думаю, взяли бы новый Sorento. Очень впечатлил».