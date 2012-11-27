"Максимальный" депозит для бизнеса от Сбербанка

И в случае Сбербанка эти гарантии гораздо серьезнее любых других доступных на российском рынке: в его уставе указано, что «банк несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом». А капитал на 1 сентября 2012 года составлял 1,6 трлн рублей - то есть более чем достаточно для покрытия любых рисков. И если к этому добавить не менее уникальный для России рейтинг финансовой надежности BBB, соответствующий суверенному государству, то сопоставимым по надежности вложением могли бы стать разве что государственные облигации России. Однако их доходность на отдельных сроках ниже (6,0-6,25% на срок 151 день),