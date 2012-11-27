"Максимальный" депозит для бизнеса от Сбербанка

Сбербанк не забывает о своем предназначении «локомотива экономики». Многие руководители и владельцы предприятий помнят, как в сложные моменты недавнего кризиса Сбербанк оставался одним из источников ликвидности для российских предприятий.
Теперь крупнейший банк страны предлагает еще одну уникальную возможность: повышенную ставку депозита для корпоративных клиентов. Эта мера нацелена не только на сохранение и защиту капитала от инфляции, но и возможность приумножить временно свободные средства, разместив их с максимальной гарантией сохранности.
Предлагаемый с 12 ноября 2012 года депозит «Максимальный» достаточно прост: клиент, разместивший срочный депозит размером от 1 млн рублей, получает не только обычную ставку депозита «Классический» но и еще 15% от нее же сверху (т. е. ставка по депозиту «Классический»1, умноженная на 1,15). При этом остальные условия от условий собственно «Классического» депозита практически не отличаются - разве что «Промо-вклад» принимается только в рублях и только для определенных сроков2.
Например, если взять ставку «Классического» на сумму 15 млн рублей сроком на 151 день по состоянию на 02.10.2012 (6,47%) и умножить на 1,15, мы получим 7,44% годовых. Казалось бы, предложение Сбербанка не столь уж выдающееся: подобные ставки предлагают и некоторые другие банки. Однако, любое предложение должно оцениваться по сочетанию параметров, а конкретно - по отношению «доходность/риск». При этом не стоит забывать, что депозиты корпоративных клиентов, в отличие от вкладов граждан, государством не гарантируются, так что единственная гарантия их возврата - собственные средства банка.
И в случае Сбербанка эти гарантии гораздо серьезнее любых других доступных на российском рынке: в его уставе указано, что «банк несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом». А капитал на 1 сентября 2012 года составлял 1,6 трлн рублей - то есть более чем достаточно для покрытия любых рисков. И если к этому добавить не менее уникальный для России рейтинг финансовой надежности BBB, соответствующий суверенному государству, то сопоставимым по надежности вложением могли бы стать разве что государственные облигации России. Однако их доходность на отдельных сроках ниже (6,0-6,25% на срок 151 день),
Закончив с рисками (точнее, с их фактическим отсутствием), вернемся к доходности. Если базовая ставка депозита «Классический» на данный момент лишь несколько выше инфляции, которая, как известно, по итогам 2012 года прогнозируется на уровне 6%, то ставка «Промо-депозита» обеспечивает не только сохранение средств, но и реальную доходность - то есть сама по себе способна ощутимо повысить финансовые показатели предприятия-клиента.
«Размещение денежных средств в депозиты Сбербанка позволяет обеспечивать дополнительную доходность собственных денежных средств одновременно с сохранением необходимой ликвидности, - рассказывает Сергей ДАНИЛОВ, начальник отдела развития продуктов привлечения средств и дистанционного банковского обслуживания Приморского отделения № 8635 ОАО «Сбербанк России». - Это эффективный инструмент планирования, обеспечивающий оптимальное распределение денежных потоков. При этом мы всегда готовы пойти навстречу и предложить устраивающие клиента условия по срокам и доходности, а подготовка и оформление сделки происходят практически мгновенно». ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012. Реклама.