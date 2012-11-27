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Мэр Владивостока ответит на вопросы горожан в прямом радиоэфире

27 ноября 2012, 15:45
Каждый месяц мэр общается с жителями в утреннем эфире, где речь идёт о жизни города.

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября, ZRPRESS. Завтра, 28 ноября, глава Владивостока Игорь Пушкарёв ответит на вопросы горожан в прямом эфире радио «Лемма». Каждый месяц мэр общается с жителями в утреннем эфире, где речь идёт о жизни города.

Любой желающий может позвонить завтра с 9 до 10 утра по телефону: 2 51- 69-50 и задать свой вопрос Игорю Пушкарёву.

Напомним, регулярно глава Владивостока принимает просьбы и пожелания горожан в прямом эфире на Приморском телевидении (Россия 1). Кроме этого, мэр проводит «живые» встречи с жителями в разных районах города, чтобы иметь от людей обратную связь и понимать, какие вопросы властям города необходимо решать в первую очередь, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

#Новости#Владивосток#Политика
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