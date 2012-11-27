Мэр Владивостока ответит на вопросы горожан в прямом радиоэфире

Напомним, регулярно глава Владивостока принимает просьбы и пожелания горожан в прямом эфире на Приморском телевидении (Россия 1). Кроме этого, мэр проводит «живые» встречи с жителями в разных районах города, чтобы иметь от людей обратную связь и понимать, какие вопросы властям города необходимо решать в первую очередь, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.