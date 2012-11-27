Минвостокразвития предлагает "обнулить" налоги для дальневосточников

Предлагается также снизить величину налога на доходы физических лиц (не уплачивать НДФЛ с начисленных на заработную плату надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и с районных коэффициентов) и ввести ряд других преференций. Их планируется закрепить в федеральном законе «О развитии Дальнего Востока», сообщили "ЗР" в пресс-службе министерства - полпредства.