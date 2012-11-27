На обучение россиян в лучших мировых вузах выделят 4,5 млрд рублей

«Финансовое обеспечение реализации программы за счет ассигнований, предоставленных из федерального бюджета, составит не менее 4,5 млрд рублей. При этом расходы на организацию обучения и сопутствующие расходы, покрываемые за счет средств программы, как правило, не могут превышать сумму, эквивалентную 1,5 млн рублей на одного российского гражданина по курсу ЦБ РФ на день принятия решения о направлении российского гражданина на обучение», - говорится в пояснительной записке к проекту указа президента России о программе «Глобальное образование» на 2012-2015 годы, передает РИА «Новости».