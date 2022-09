Названы десять самых вредных ресторанов в мире

Сеть On the Border, США. Поклонники мексиканской кухни, будучи в США, наверняка испытают соблазн заглянуть в один из ресторанов On the Border. Если ваше здоровье хоть немного дорого вам, не делайте этого! Вся пища в этих заведениях содержит невероятное количество жира, холестерина и калорий. Например, вам придется весь день ничего не есть, если вы закажете Corona Extra Dinner, в котором 126 граммов жира и 2 040 калорий. Думаете, вы не поправитесь, если выберете рыбу вместо мяса или курицы? Однако и тут вы попадете впросак, ведь Dos XX Fish Tacos, наверное, одно из самых неполезных рыбных блюд - в нем 130 граммов жира и 2 100 калорий!