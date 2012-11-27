Охота за "Красным Октябрем"

Норвежский концерн Orkla решил поднять российских кондитеров на борьбу с фабрикой «Красный Октябрь», лишившей их прав на популярные советские бренды, в том числе и «Аленку», сообщает РБК daily.
Компания подала в Московский арбитраж групповой иск к предприятию, к которому могут присоединиться и другие кондитеры. Под флаг Orkla уже встали кондитерская фабрика «Пермская» и «Приморский кондитер», с которого фабрики «Объединенные кондитеры» хотят взыскать 135 млн рублей.
В пресс-службе «Оркла Брэндс Россия» пояснили, что под группой лиц, чьи права должны быть защищены, подразумеваются участники кондитерского рынка, многие годы производившие продукцию под брендом «Аленка», пока «Красный Октябрь» не зарегистрировал права на этот знак. К иску может присоединиться любое предприятие, желающее отстаивать свои права на бренд.