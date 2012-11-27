Охота за "Красным Октябрем"

В пресс-службе «Оркла Брэндс Россия» пояснили, что под группой лиц, чьи права должны быть защищены, подразумеваются участники кондитерского рынка, многие годы производившие продукцию под брендом «Аленка», пока «Красный Октябрь» не зарегистрировал права на этот знак. К иску может присоединиться любое предприятие, желающее отстаивать свои права на бренд.