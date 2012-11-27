Предпринимателей Дальнегорска научили конкурировать

В программе тренинга рассмотрены вопросы построения конкурентной стратегии компании. Оказывается, трудные клиенты – это резерв для развития бизнеса, на сбыт влиять можно и нужно. Не хватает средств на рекламу – используйте внутренние резервы для продвижения собственной продукции или услуги: вовлечение ключевых мест своего потребителя (мест пребываний, использование предметов быта, форма одежды сотрудников и прочее), правильное снижение цены, подарки для привлеченных клиентов. «Интересно, познавательно, заставляет задуматься. Интересно приведены примеры, практические моменты, перспективы для развития бизнеса», - такие отзывы получила администрация города после проведения тренинга.