Приморская земля идет на дембель

Военные передадут Владивостоку почти 6 тысяч гектаров
Министр обороны России Сергей ШОЙГУ и первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ намерены безвозмездно отдать в муниципальную собственность 382 военных городка на территории Приморья. Эта инициатива будет осуществлена до конца декабря 2012 года. Губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ остался доволен, потому что, по его словам, эти земли дадут импульс развитию Владивостока.
«Это решение принято. Оно будет выполнено до конца декабря этого года. И все городки безвозмездно будут переданы», - заявил командующий войсками Восточного военного округа адмирал Константин СИДЕНКО по итогам совещания с участием министра и вице-премьера во Владивостоке. Кроме того, в муниципальную собственность административного центра Приморья передадут все земли, где сейчас ведется строительство жилья, сообщает информационное агентство РБК.
Губернатор Владимир Миклушевский доволен решением. По его словам, кроме неиспользуемых военных городков регион получит в собственность и министерские земли, которые не используются для целей обороны и безопасности. «Всего таких земель более 100 тыс. га, в том числе 6 тыс. га во Владивостоке», - отметил он.
Генплан города предусматривает увеличение площади земель для строительства на 7 тыс. га к 2025 году. «Благодаря сегодняшнему решению город получит дополнительные участки уже сейчас. И это отличная новость», - считает директор СРО «Альянс строителей Приморья» Сергей ФЕДОРЕНКО.
Ранее, в июле 2011 года, премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ высказал недовольство тем, что во Владивостоке слишком много неиспользуемых земель, которыми владеет Минобороны. «В пределах города, куда ни плюнь, земли Министерства обороны. Сами ничего не делают и другим не дают делать. «...» Как ни приеду - земли не переданы. Ничего не делается. С этим бардаком надо кончать», - сетовал тогда Дмитрий Медведев. Тогдашнему министру Анатолию СЕРДЮКОВУ тогда поручили в течение двух недель предложить варианты передачи недвижимости краю.
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в свою очередь заявил, что в период подготовки к саммиту АТЭС во Владивостоке на земельных участках Минобороны, переданных властям Приморья, все объекты были построены в срок.
«Проблем с выделением земельных участков Минобороны во время подготовки к саммиту не было. Все объекты удалось построить в срок», - сказал вице-премьер во Владивостоке на совещании об использовании земельных участков и имущества Минобороны в Приморье.
Он подчеркнул, что необходимо определить механизмы и разработать график передачи земельных участков Минобороны в ведение Приморского края.
Первый вице-премьер также заявил, что краю необходим скачок в вопросе строительства доступного жилья.
«Я считаю, что в ближайшие 4-5 лет в Приморье нужно реализовать проект, сделать такой скачок, в массовом строительстве жилья. Я считаю это самой важной проблемой для людей. Нет крыши над головой - нет никакого развития», - сказал Игорь Шувалов в эфире ряда радиостанций в Приморье.
По его мнению, в крае нужно создать технопарки, которые будут стимулировать развитие малого и среднего бизнеса.
«Это где за минимальную плату можно получить услугу по подключению и так далее. Мы уже обсуждали сегодня (во Владивостоке), где, на каких площадках это можно сделать - 3-4 промышленных кластера, в том числе рекреационная зона на острове Русский», - уточнил первый вице-премьер.
При этом Игорь Шувалов считает, что если в ближайшую пятилетку удастся продвинуться хотя бы в решении жилищной проблемы, то его долг будет выполнен.
«Потому что с этим будет много еще чего изменено: и школы будут строиться, и ремонтироваться детские садики, и так далее. Мой долг, моя концентрация в эти годы должны быть направлены на строительство жилья, я постараюсь это сделать», - отметил он.