Приморская земля идет на дембель

Ранее, в июле 2011 года, премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ высказал недовольство тем, что во Владивостоке слишком много неиспользуемых земель, которыми владеет Минобороны. «В пределах города, куда ни плюнь, земли Министерства обороны. Сами ничего не делают и другим не дают делать. «...» Как ни приеду - земли не переданы. Ничего не делается. С этим бардаком надо кончать», - сетовал тогда Дмитрий Медведев. Тогдашнему министру Анатолию СЕРДЮКОВУ тогда поручили в течение двух недель предложить варианты передачи недвижимости краю.