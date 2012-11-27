Приморский край активно сотрудничает с Республикой Корея

По словам Сергея Сидорова, Республика Корея сегодня находится на втором месте, после Китая, по объему товарооборота с Приморским краем. Так, за девять месяцев текущего года торговый оборот между Приморьем и Республикой Корея увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 28 процентов и составил 1 481,7 миллионов долларов США. Экспорт вырос на 19 процентов до 455,4 миллионов долларов США за счёт роста поставок таких товаров, как отходы и лом черных металлов, изделия для железнодорожных и трамвайных путей, рыба и морепродукты.