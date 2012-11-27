России нужен свой рейтинг вузов

«В рейтинги могут попасть лишь университеты, где представлены все или подавляющая часть программ подготовки, то есть подобные классическим университетам Запада. На этом основана принятая в мире система рейтингования, - говорит Ефим ПИВОВАР, ректор РГГУ. - Именно поэтому в свое время многие наши вузы «записывались» в университеты. Но, скажем, Московская консерватория никогда не войдет в подобный рейтинг. Хотя во всем мире знают, что наше музыкальное образование одно из лучших. Это же касается театральных, хореографических училищ, гуманитарных, архитектурных, лингвистических вузов».