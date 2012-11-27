Студенты-социологи ДВФУ предложили свои проекты

«Клуб существует сравнительно недавно, но уже сегодня мы можем говорить о конкретных мероприятиях и результатах, - говорит председатель клуба «S-World» Сергей СЕМЕНОВ. - Мы провели конкурс научно-исследовательских и социальных проектов, организовали фотовыставку, приняли участие в круглом столе «Теория и практика социологических и маркетинговых исследований», который организовала кафедра социальных наук ШГН ДВФУ в рамках празднования Всероссийского дня социолога 14 ноября. Наша главная задача – создать среду живого общения студентов, готовых заниматься научной деятельностью и выполнять социальные задачи. Мы готовы отбирать, поддерживать и продвигать проекты, которые интересны студентам ДВФУ и полезны городу и краю. Пока в нашу работу включились только обучающиеся по образовательным программам «Социология» и «Социальная работа», но думаю, что в скором времени к деятельности нашего клуба подключатся студенты и других образовательных программ ДВФУ».