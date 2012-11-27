Студенты-социологи ДВФУ предложили свои проекты

21 ноября в стенах Школы гуманитарных наук ДВФУ состоялось подведение итогов конкурса студенческих научно-исследовательских и социальных проектов и фотовыставки «Социальная реальность Владивостока глазами молодежи». Организатором мероприятий стал студенческий научный клуб «S-World» при поддержке кафедры социальных наук ШГН ДВФУ.
В конкурсе приняли участие студенты специальностей «Социология» и «Социальная работа» по направлениям бакалавриат, специалитет и магистратура. Всего было представлено 26 заявок.
«Это очень важное для Школы гуманитарных наук мероприятие, - комментирует событие руководитель образовательных программ «Социология», «Социальная работа», «Конфликтология» ШГН ДВФУ, профессор кафедры социальных наук Надежда СЫРОЕД. - Оно демонстрирует студенческую активность и потенциал. В работах, представленных на конкурс научно-исследовательских и социальных проектов клуба, есть проблематика, научный задел».
«Клуб существует сравнительно недавно, но уже сегодня мы можем говорить о конкретных мероприятиях и результатах, - говорит председатель клуба «S-World» Сергей СЕМЕНОВ. - Мы провели конкурс научно-исследовательских и социальных проектов, организовали фотовыставку, приняли участие в круглом столе «Теория и практика социологических и маркетинговых исследований», который организовала кафедра социальных наук ШГН ДВФУ в рамках празднования Всероссийского дня социолога 14 ноября. Наша главная задача – создать среду живого общения студентов, готовых заниматься научной деятельностью и выполнять социальные задачи. Мы готовы отбирать, поддерживать и продвигать проекты, которые интересны студентам ДВФУ и полезны городу и краю. Пока в нашу работу включились только обучающиеся по образовательным программам «Социология» и «Социальная работа», но думаю, что в скором времени к деятельности нашего клуба подключатся студенты и других образовательных программ ДВФУ».
Победители конкурса получат научно-методическую поддержку кафедры социальных наук и клуба«S-World», включая консультационное, информационное и организационно-техническое сопровождение их научных проектов, а также обеспечение публикации результатов проекта в виде научной статьи.
В номинации «Научно-исследовательский проект» поддержку получили работа «Отношение студентов социогуманитарных специальностей к лицам пожилого возраста и старости в целом»; проект Вероники КИЗИМ «Усыновление как форма социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; работа Анны КЕМ «Социальная профилактика преступлений среди несовершеннолетних».
В номинации «Социальный проект» были отмечены работы «Толерантный Владивосток» Елизаветы РЫЖЕНКОВОЙ, «Все мы – чьи-нибудь дети» Татьяны БАРАНОВОЙ.