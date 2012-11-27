Суперпроект под названием "жизнь"

- Я перестала печалиться по поводу своей непохожести и, подобно шеф-повару, решила создать собственный рецепт жизни. Перемешала ингредиенты: восточную философию, западные бизнес-подходы, российскую культуру модерна и постмодерна. И получилось! Ничего не мешает мне быть счастливой. А ведь для позитивного видения не было никаких предпосылок. Ну как не поделиться таким результатом? Если понравится - у вас тоже получится. Я беру свой опыт и отдаю его людям. Что нового можно сейчас сказать в политике, бизнесе, психоанализе? Все до нас уже сказано и придумано. Но передать свой позитивный опыт - этим стоит заниматься. При этом я всегда обращаю внимание – я провожу не тренинги, а именно мастер-классы. Отличие в том, что мастер-класс субъективен и на объективность не претендует. Надо снять барьеры в восприятии мастера и почувствовать его энергию. Хуже не будет, это точно.