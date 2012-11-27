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Темпы строительства в Приморье заметно снизились

27 ноября 2012, 17:28
В Приморье в январе-октябре на развитие экономики и соцсферы использовано 137,9 млрд рублей инвестиций в основной капитал, в 1,6 раза ниже прошлого года.

В Приморье в январе-октябре на развитие экономики и социальной сферы за счет всех источников финансирования, по оценке, использовано 137,9 млрд рублей инвестиций в основной капитал, в 1,6 раза ниже января-октября прошлого года, сообщает Приморскстат.

Объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство» организациями всех форм собственности, составил 66,6 млрд рублей, 71% к январю-октябрю 2011 года. В октябре объем работ составил 9 млрд рублей и снизился по сравнению с октябрем прошлого года в 1,9 раза.

С начала года введены жилые дома общей площадью 312 тыс. квадратных метров, что составляет 91% к январю-октябрю 2011 года, индивидуальными застройщиками построено 163,1 тыс. квадратных метров жилья (52% ввода жилья по краю). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года ввод жилья населением увеличился на 2,3%.

"Золотой Рог".

#Новости#Строительство#Приморье#Рынки
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