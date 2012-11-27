Темпы строительства в Приморье заметно снизились

В Приморье в январе-октябре на развитие экономики и социальной сферы за счет всех источников финансирования, по оценке, использовано 137,9 млрд рублей инвестиций в основной капитал, в 1,6 раза ниже января-октября прошлого года, сообщает Приморскстат.