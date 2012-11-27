Тонкости "дачной амнистии" в Приморье

За семь лет действия нового закона было зарегистрировано лишь 649 отказов
С первого сентября 2006 года вступил в силу 93-й федеральный закон, так называемый «Закон о дачной амнистии», в котором были зафиксированы изменения по государственной регистрации прав на отдельные объекты недвижимого имущества. Статьи 25.2, 25.3 этого закона предложили упрощенный порядок регистрации прав на отдельные земельные участки и объекты капитального строительства - индивидуальных домов, садовых и дачных домиков, индивидуальных гаражей.
О положении дел в регистрации «ЗР» рассказала начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Приморскому краю Марина ПЕТЕЛИНА.
- Марина Анатольевна, сколько приморцев за минувшее время воспользовались своим правом на «дачную амнистию»?
- За период с 1 января 2007 года по 31 октября 2012 года нам поступило 46 520 заявлений о регистрации права на объекты недвижимости в упрощенном порядке, и из них около 44 тыс. прав мы зарегистрировали. Регистрация прав ведется по трем категориям объектов, с которыми мы работаем - это земельные участки, дачные и садовые домики и - индивидуальные жилые дома. Наиболее активно люди обращаются по регистрации прав на земельные участки. Соответственно, на них больше всего и было зарегистрировано прав - 26 380. Это земельные участки самого разного назначения. Предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства и индивидуального гаражного строительства. Все они попадают под «дачную амнистию».
На втором месте индивидуальные жилые дома – 10 166. И меньше всего прав было зарегистрировано на садовые, дачные домики и индивидуальные гаражи – 7 801.
- Что в целом можно сказать об активности заявителей?
- Первые несколько месяцев 2006 года с начала действия закона о «дачной амнистии» можно считать непоказательными - закон только вступил в силу и люди не так активно обращались за регистрацией прав. А наибольший пик обращений пришелся на 2009 год – 10 551 заявление. Это - и по земле, и по другим объектам. Соответственно, больше всего тогда же было и зарегистрированных прав - 9 701.
С 2010 года активность стала немного ниже, ажиотаж поутих, и теперь наблюдается спад обращений и регистраций прав в упрощенном порядке. С начала этого года к нам поступило около 6 690 заявлений.
- По статистике заметно, что регистрируется прав меньше, чем было принято заявлений.
- Часть дел находится на рассмотрении. По другим были приняты решения об отказах в государственной регистрации. Всего за эти семь лет было 649 отказов. Например, в связи с тем, что представленные для регистрации документы не соответствовали предъявляемым требованиям или у заявителей их просто не было.
- Но случается, что документы бывают утеряны. И нельзя провести регистрацию права по «факту пользования»?!
- Конечно, у нас сегодня упрощенный порядок, но закон для регистрации права, например, на земельный участок, обязательно требует правоустанавливающий документ. Это может быть постановление, выписка из похозяйственной книги или иной документ, подтверждающий или устанавливающий право на земельный участок. Если у человека нет никакого документа, который бы говорил, что ему этот участок когда-то был предоставлен на каком-либо праве - пожизненное наследуемое владение, постоянное бессрочное пользование, - то провести регистрацию права на объект невозможно.
- Даже если человек состоял в каком-то садовом обществе и постоянно платил взносы? Разве это не может как-то послужить для установления его права на участок, которым он постоянно пользовался?
- Справки о членстве в садовом обществе не являются основанием для регистрации права на земельный участок. И здесь надо сказать, что есть две категории земельных участков в садоводческих обществах.
«Закон о дачной амнистии» установил порядок упрощенной регистрации права в том случае, когда гражданину индивидуально предоставлялся отдельный участок на том или ином виде права. То есть он приходит к нам с постановлением местного органа самоуправления, в котором говорится, что ему был предоставлен этот земельный участок на таком-то праве.
Но есть случаи, когда участок земли выделялся в целом обществу и затем оно само нарезало и распределяло кусочки этой территории. Люди не приватизировали эти кусочки, и отношения по этим участкам регулируются Законом «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих организациях». Им установлен иной механизм получения права собственности. Гражданин, состоящий в таком обществе, собрав определенные документы - это схема расположения его участка, подтверждение ее председателем общества, - обращается с заявлением в орган местного самоуправления, который принимает постановление о предоставлении ему этого земельного участка. С этим постановлением человек приходит к нам, и мы на основании этого документа регистрируем право собственности.
- Предъявляются ли требования по соответствию объекта изначальному состоянию? Например, дачник мог прирезать себе кусок земли, засыпал часть оврага и пр.
- Гражданин, обращающийся по регистрации права на земельный участок, может не представлять нам кадастровый паспорт - достаточно иметь только правоустанавливающий документ. Но регистратор при отсутствии кадастрового паспорта обязан запросить его в кадастровой палате, а получив, проверить - соответствуют ли площади в этих документах. При этом площади, границы, занимаемые земельным участком, можно уточнить.
Если заявитель уточнял площадь и границы земельного участка и в процессе межевания его площадь изменилась, то надо учесть, что есть установленный минимальный размер для таких разночтений. Обычно это 200-300 кв. метров - в зависимости от муниципального образования. Если землепользователь не превысил этот установленный предел, то мы проводим регистрацию в соответствии с данными о площади земельного участка в кадастровом паспорте. Но если вышел за рамки дозволенного, то госрегистрация приостанавливается и заявителю предлагаются варианты для решения его проблемы. В случае, когда ничто не исправляется, следует отказ в регистрации.
Если регистратор видит, что межевание не проводилось, границы и площадь участка не уточнялись, то площадь, указанная в правоустанавливающем документе, должна соответствовать площади, указанной в кадастровом паспорте. При их расхождении следует приостановление регистрации, выяснение причины расхождения, и если она не устраняется, то тоже может последовать отказ.
- А может ли быть отказ в регистрации права по дачному, садовому домику на том, например, основании, что по своим характеристикам это, хотя и малоэтажное, но добротное капитальное здание?
- Законодатель сейчас не предъявляет каких-то особых требований к таким объектам. И мы не определяем, является ли садовый домик заявителя объектом капитального строительства или нет. Здесь все на совести владельца, поскольку право на объект регистрируется на основании декларации, заполненной собственноручно правообладателем.
При обращении к нам за регистрацией дачного или садового домика заявитель заполняет декларацию установленной формы, в которой он пишет сведения, соответствующие объекту. У нас нет полномочий: выезжать и проверять наличие этого объекта и правильность заполнения декларации. Мы доверяем тому, что заявитель указал в декларации. На основании декларации и регистрируем.
Единственное требование закона - чтобы этот дом был расположен на участке, предоставленном этому гражданину. Естественно, мы проверяем, чтобы строение не вылезало за границы данного земельного участка.
- Рискует ли человек, который не спешит воспользоваться «амнистией», потерять эту возможность?
- Нам часто задают вопрос, какими сроками «дачная амнистия» ограничена. Можно сказать, что по земле, дачным и садовым домикам, индивидуальным гаражам каких-либо сроков окончания упрощенного порядка госрегистрации не установлено, а по индивидуальным жилым домам - до 1 марта 2015 года. До этой даты к нам можно обратиться, представив по объекту кадастровый паспорт на индивидуальный жилой дом и документ на землю. А с марта 2015 года нужно будет представлять и разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию. То есть процесс несколько усложнится. Поэтому советуем оформить свои права на индивидуальные дома по «амнистии» до указанной даты. Именно расположенные в границах поселений, на участках, предоставленных им для строительства жилого дома, индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.
Если есть дополнительные вопросы, можно заглянуть на сайт нашего управления (http://to25.rosreestr.ru).
Виктор КУДИНОВ, "Золотой Рог".