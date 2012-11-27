Тонкости "дачной амнистии" в Приморье

- За период с 1 января 2007 года по 31 октября 2012 года нам поступило 46 520 заявлений о регистрации права на объекты недвижимости в упрощенном порядке, и из них около 44 тыс. прав мы зарегистрировали. Регистрация прав ведется по трем категориям объектов, с которыми мы работаем - это земельные участки, дачные и садовые домики и - индивидуальные жилые дома. Наиболее активно люди обращаются по регистрации прав на земельные участки. Соответственно, на них больше всего и было зарегистрировано прав - 26 380. Это земельные участки самого разного назначения. Предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства и индивидуального гаражного строительства. Все они попадают под «дачную амнистию».