Ты мой друг!

Поддержку новому порталу оказали авторы другого инновационного для города Владивостока проекта - «Дизайн-фабрика «Заря». На территории бывшей швейной фабрики разворачивается творческая реконструкция, тоже в русле современных трендов на рынке коммерческой недвижимости. В Москве вслед за другими мировыми столицами созданы и успешно работают несколько своеобразных арт-кластеров, разместившихся на территориях старых заводов. Это известные Artplay и Flacon. Такие проекты с выставочными центрами, мастерскими художников и офисами, объединяющие компании, связанные с творчеством, обозначаются новым термином - «креативная недвижимость». И вот теперь креативной и творческой становится «Дизайн-фабрика «Заря». Здесь появится арт-галерея, музыкальный клуб, детские художественные студии, кафе, тренажерный зал и многое другое. Представит эти перемены и vladarenda.ru.