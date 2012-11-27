В Приморье вторые дети хорошо пошли

Напомним, материнский (семейный) капитал ежегодно индексируется государством. В 2007 году он составлял 250 000 рублей и каждый год сумма капитала повышалась. Размер материнского капитала в 2012 году для тех, кто им еще не воспользовался, составит 387 тысяч 640 рублей 30 копеек, а в 2013-м – 408 960 руб. Если последнюю цифру умножить на 50 тысяч, то получится, что приморские матери с января будут располагать капиталом приблизительно в 20,5 млрд руб. Для владельцев сертификата, которые уже распорядились частью средств, размер оставшейся части суммы будет увеличен с учетом темпов роста инфляции. Как отметил Александр МАСЛОВЕЦ, управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, сумма выплаченных сертификатов на сегодняшний день уже составляет порядка 4 млрд. рублей на 50 тысяч получателей, в стране выдано сертификатов на сумму в 454 млрд. рублей.