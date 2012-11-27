В России скоро отменят "мобильное рабство"

Еще один нюанс, о котором предупредил глава Союза потребителей России Петр Шелищ, это то, что операторы, которые работают в одном регионе, могут придерживаться одинаковых параметров качества услуг и их стоимости. И никакой конкуренцией здесь порой и не пахнет. В этом случае абоненту просто невыгодно платить даже сто рублей и ждать три дня, чтобы его перевели от одного оператора к другому. Поскольку качество останется прежним. Так что тенденция по смене сим-карт как перчаток может сохраниться. Сейчас на одного человека в нашей стране приходится как минимум по 1,8 сим-карты. А в мегаполисах люди имеют по три, по четыре сим-карты, причем от разных операторов.