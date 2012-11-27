В России скоро отменят "мобильное рабство"

27 ноября, ZRPRESS. Законопроект, который позволяет сохранить привычные цифры номера при смене оператора связи, принят Госдумой в первом чтении.
Оператору мобильной связи больше не удержать российского гражданина возле себя номером телефона, с которым и сам владелец мобильника, и его окружение, звонящие и принимающие звонки, можно сказать, сроднились. Об этом сообщает «РГ».
Депутаты нижней палаты приняли законопроект, который позволяет сохранить привычные цифры номера при смене оператора связи. Документ прошел пока только первое чтение. Однако думцы обещали до конца осенней сессии справиться и со вторым, и с третьим. Правда, громко объявленный ими конец "мобильного рабства" откладывается как минимум до 1 декабря 2013 года. Поскольку, по словам председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Алексея Митрофанова, требуется "провести некоторые мероприятия, чтобы эта услуга заработала".
Но уже и сейчас понятно, что сохранение номера обойдется владельцу телефона при переходе от одного оператора к другому почти даром - до 100 рублей, как уточнил один из авторов законопроекта вице-спикер от "Единой России" Сергей Железняк. При том, что и дополнительных расходов из бюджета на создание специальной базы переносимых телефонов, оператором которой будет федеральный орган исполнительной власти, не потребуется. Сумма в 100 рублей, по мнению Алексея Митрофанова, "доступна для большинства абонентов". Но, как сообщил глава комитета, есть поручение президента сделать эту услугу вообще бесплатной. Сколько россиян захочет воспользоваться приобретенным правом уйти от оператора, прихватив с собой полюбившийся номер, точно неизвестно.
"А как скажется эта мера на тарифах?" - поинтересовался депутат КПРФ Анатолий Локоть. По расчетам Алексея Митрофанова, они могут снизиться на 10-15 процентов.
Напоминание о тарифах растревожило депутатов. Заговорили о национальном и внутрисетевом роуминге, о телефонных мошенниках, которые рассылают спам и выкачивают с доверчивых граждан деньги.
100 рублей будет стоить услуга по сохранению номера при переходе от одного оператора к другому
"У нас самые дорогие разговоры, - возмущался коммунист Николай Коломейцев, - казалось бы, должно быть и качество связи повышенное, но стыдно сказать - при наших космических технологиях скорость Интернета хуже, чем в других странах". "А наши граждане, отправляясь в турпоездки, вынуждены покупать сим-карты иностранных операторов, у которых входящие звонки бесплатны, а исходящие не столь разорительны, чем у наших", - заметил либерал-демократ Ярослав Нилов. Но вернулся к проблеме "переносимости" номеров. Депутаты сами испытали сложности перевода, когда Дума отказалась от одного оператора и перешла к другому.
"Мы полагаем, что сохранение мобильного номера без дополнительной пени - это возможность расширения конкурентности в этой сфере и возможность выбора для потребителя наиболее эффективной компании и наиболее приемлемого тарифа, - определила позицию думских "справороссов" Оксана Дмитриева. - Мы считаем, что данный законопроект в пользу потребителей".
"По нашим подсчетам, после того, как нормы этого законопроекта начнут действовать, ими ежегодно захотят воспользоваться порядка трех миллионов россиян. В интересах людей важно принять этот законопроект как можно быстрее", - объяснил журналистам ценность инициативы секретарь Генсовета партии "Единая Россия" вице-спикер Сергей Неверов, заметив, что возможность сохранить номер существенно облегчит жизнь людей и "многим наверняка поможет сэкономить на связи". А операторам Неверов посоветовал "больше внимания уделять качеству своих услуг, не надеясь на то, что люди пойдут на переход в другую компанию и смену номера только в крайнем случае".
Минкомсвязь внимательно следит за прохождением этого законопроекта. Во втором чтении в документ, как обычно, могут внести весьма значимые для абонентов изменения.
А улучшать есть что. Сейчас, например, возможность перехода от одного оператора к другому со своим номером предполагается только в домашней сети. То есть если абонент живет в Московском регионе, то и поменять оператора без смены номера он сможет только в этом регионе. Получается, что роуминг внутри страны так и остается платной услугой, констатируют эксперты. Операторы продолжат зарабатывать на нем, так что тарифы вряд ли станут ниже.
Еще один нюанс, о котором предупредил глава Союза потребителей России Петр Шелищ, это то, что операторы, которые работают в одном регионе, могут придерживаться одинаковых параметров качества услуг и их стоимости. И никакой конкуренцией здесь порой и не пахнет. В этом случае абоненту просто невыгодно платить даже сто рублей и ждать три дня, чтобы его перевели от одного оператора к другому. Поскольку качество останется прежним. Так что тенденция по смене сим-карт как перчаток может сохраниться. Сейчас на одного человека в нашей стране приходится как минимум по 1,8 сим-карты. А в мегаполисах люди имеют по три, по четыре сим-карты, причем от разных операторов.