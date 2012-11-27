Виадук на трассе "Седанка-Патрокл" восстановят в течение суток

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября, ZRPRESS. Сегодня, 27 ноября, в 4:00 утра водитель грузовика компании ЗАО «ТМК», нарушив правила безопасности, задел поднятым кузовом надземный пешеходный переход, расположенный поблизости с микрорайоном «Патрокл».
Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства Приморского края, в результате происшествия произошло смещение балки виадука. «Скорость автомобиля была небольшая, поэтому смещение незначительное – 15 сантиметров», - отметили специалисты департамента.
Сейчас на объекте работниками компании ЗАО «ТМК» уже ведутся восстановительные работы, которые завершаться в течение суток. В результате происшествия пострадавших нет. Движение автотранспорта на данном участке дороги не перекрыто, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.