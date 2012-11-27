zr.media
ГлавноеВсе новости

Виадук на трассе "Седанка-Патрокл" восстановят в течение суток

27 ноября 2012, 15:31
Водитель грузовика компании ЗАО "ТМК", нарушив правила безопасности, задел поднятым кузовом надземный пешеходный переход, расположенный поблизости с микрорайоном "Патрокл".

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября, ZRPRESS. Сегодня, 27 ноября, в 4:00 утра водитель грузовика компании ЗАО «ТМК», нарушив правила безопасности, задел поднятым кузовом надземный пешеходный переход, расположенный поблизости с микрорайоном «Патрокл».

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства Приморского края, в результате происшествия произошло смещение балки виадука. «Скорость автомобиля была небольшая, поэтому смещение незначительное – 15 сантиметров», - отметили специалисты департамента.

Сейчас на объекте работниками компании ЗАО «ТМК» уже ведутся восстановительные работы, которые завершаться в течение суток. В результате происшествия пострадавших нет. Движение автотранспорта на данном участке дороги не перекрыто, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

#Новости#Дороги Владивостока#Владивосток#Происшествия
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56