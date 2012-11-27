Виадук на трассе "Седанка-Патрокл" восстановят в течение суток

Сейчас на объекте работниками компании ЗАО «ТМК» уже ведутся восстановительные работы, которые завершаться в течение суток. В результате происшествия пострадавших нет. Движение автотранспорта на данном участке дороги не перекрыто, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.